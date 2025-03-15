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    37 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    16 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    51 комментарий
    15 марта 2025, 13:29 • Новости дня

    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации

    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном селе Мартыновка Курской области обнаружили дневник местной жительницы, в котором она описывает ее последние дни жизни в условиях оккупации и прощается со своими близкими.

    В селе Мартыновка Курской области российские бойцы обнаружили предсмертный дневник местной жительницы, передает ТАСС.

    Женщина вела записи, чтобы передать родственникам свои последние мысли и переживания о жизни в условиях оккупации.

    «В хате три градуса тепла, скоро конец… Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет», – написано в дневнике.

    В своем дневнике она обращается к внучке Елене с пожеланиями здоровья и счастья, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась.

    «Лена... Завтра <...> твой день рождения... Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего», – пишет жительница Мартыновки.

    В одном из последних записей она отметила, что в доме было всего три градуса тепла, а окна выбиты.

    «Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере.. ни газа нет, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей – халата, платков, скатертей, покрывал», – описано в дневнике.

    В дневнике описаны размышления женщины о скорой смерти, она добавила, что прожила «много лет, хоть не хорошо».

    В заключение жительница села попросила, чтобы после войны родные похоронили ее останки рядом с родственницей Светланой.

    «Поставьте крест и фотографию», – написала она.

    Также женщина просила близких простить ее и добавила, что она сама «всех прощает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Мартыновки в Курской области, спасшую внука из плена, нашли погибшей. При ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

    14 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области

    Путин в ответ на просьбу Трампа предложил приказать ВСУ в Курской области сдаться

    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области.

    «Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сказал Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.

    Президент отметил, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм.

    «Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», – сказал Путин.

    «Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», – подчеркнул президент.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    14 марта 2025, 21:29 • Новости дня
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский своими заявлениями о завершении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области фактически признал, что ее целью было убийство мирных граждан, гибель и сдача в плен собственных военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский заявлениями о том, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила», признал, по сути, что цели состояли в убийстве мирных граждан.

    «Задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше вэсэушников и сдать в плен оставшихся украинцев?» – задала вопрос дипломат.

    В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ против мирных граждан в области и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ выполнили свои задачи в Курской области, намекнув на отступление из региона.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа предложил украинским военным, окруженным в Курской области сдаться, а также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Президент США ранее заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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    14 марта 2025, 17:29 • Новости дня
    ВСУ лишились путей отступления из Курской области

    ВС России полностью перекрыли пути отступления для ВСУ из Курской области

    ВСУ лишились путей отступления из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность отступления из Курской области после освобождения Гончаровки российскими войсками, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины лишились путей для отступления из Курской области, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур сообщил агентству, что украинские военные ранее использовали Гончаровку в качестве маршрута отступления. «Сейчас не осталось путей отступления», – заявил собеседник.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка в Суджанском районе Курской области.

    В пятницу Минобороны также сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    15 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области

    Силовики задержали солдат ВСУ в форме бойцов РФ в населенных пунктах Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области силовики и военная полиция задерживают украинских солдат, переодетых в российских военнослужащих, в освобожденных населенных пунктах благодаря помощи местных жителей, информирующих о подозрительных лицах.

    Силовые структуры и органы военной полиции задержали украинских военнослужащих в освобожденных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. Эти солдаты, переодевшиеся в российскую военную форму, пытались скрыться среди гражданских.

    По словам источника агентства, оставшиеся в живых боевики ВСУ пытаются маскироваться в гражданской одежде. Однако их маскировка не всегда успешна благодаря оперативной помощи местных жителей, которые сообщают о подозрительных личностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, а также использовали российскую форму для диверсий. В Курске имам рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ.

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    14 марта 2025, 20:42 • Новости дня
    Медведев: У киевского режима еще есть шанс спасти своих военных в Курской области
    Медведев: У киевского режима еще есть шанс спасти своих военных в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сохранить жизни украинским военным в Курской области при их сдаче в плен. У киевского режима остается шанс спасти своих солдат, дав им команду сложить оружие, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза, комментируя ответ президента России Владимира Путина на просьбу Трампа пощадить ВСУ в Курской области, подчеркнул, что Россия предлагает гуманное решение для украинских военных, гарантирующее им жизнь и достойное обращение в случае сдачи оружия.

    «Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», – написал Медведев в Telegram-канале.

    «У кровавого режима киевских подонков еще есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали», – добавил зампред Совбеза.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие. Ранее Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    15 марта 2025, 10:18 • Новости дня
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложение президента России сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, времени для его принятия остается все меньше.

    Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина о сдаче оружия украинскими формированиями в Курской области остается в силе. Однако, по словам Пескова, время для его реализации «сокращается, как шагреневая кожа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России в плен. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у киевского режима остается шанс спасти своих солдат, дав им команду сложить оружие остается. Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ.

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    15 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились новые кадры магазина «Пятерочка» в Судже. Ранее этот объект стал одним из символов мародерства ВСУ в Курской области.

    Советник Главы Республики Крым Александр Талипов в своих соцсетях опубликовал новые кадры магазина «Пятерочка» в городе Суджа. Сам магазин использовался войсками противника как объект для фотосессий и превратился в символ мародерства.

    Публикация новых кадров породила дискуссию в соцсетях о дальнейшей судьбе магазина. Одни пользователи предлагают превратить магазин в музей, посвященный украинскому терроризму. Они считают, что это поможет сохранить историческую память и привлечет внимание общественности к событиям, происходящим в рамках украинского кризиса.

    Другие пользователи склоняются к реконструкции магазина, предлагая сделать его более современным и привлекательным, чтобы он продолжил выполнять свою основную функцию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.

    Позднее украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

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    15 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Минобороны заявило об освобождении Заолешенки и Рубанщины в Курской области

    ВС России освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области – Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Ведомство отмечает, что эти населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Также сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области. Российские войска успешно освободили Гончаровку, расположенную западнее Суджи.

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    15 марта 2025, 11:58 • Новости дня
    Российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток»

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военные инженеры в ходе выполнения задач в Курской области обнаружили запрещенные боеприпасы. Среди них были найдены кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией.

    В Министерстве обороны подчеркнули, что обнаружение таких боеприпасов создает серьезную угрозу для мирного населения в освобожденных районах области.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о применении ВСУ в Курской области боеприпасов, поставляемых странами НАТО. Саперам предстоит значительная работа по разминированию территорий, так как в ходе боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

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    14 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    Зеленский намекнул на отступление ВСУ из Курской области

    Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с операцией в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский указал на сложность ситуации с операцией ВСУ в Курской области, при этом заявив, что она якобы выполнила свою задачу.

    Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский намекнул на сворачивание «операции ВСУ в Курской области», передает РИА «Новости». Он отметил сложность текущей ситуации, выразив благодарность ВСУ. Зеленский заявил, что операция якобы выполнила поставленную задачу.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Путин на совещании Совета безопасности в ответ на этот призыв предложил украинским военным сдаться и пообещал гуманное отношение к пленным. Президент России также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

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    15 марта 2025, 12:56 • Новости дня
    Жительницу Мартыновки, спасшую внука из плена, нашли погибшей

    Женщина, спасшая внука из украинского плена, найдена погибшей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области в селе Мартыновка погибла бабушка, спасшая внука из плена, при ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

    Как передает РИА «Новости», жительница села Мартыновка Курской области Татьяна Васькова, ранее спасшая внука Виталия из украинского плена, была найдена погибшей в своем доме. При ней обнаружили дневник, который, по словам дочери Елены, Васькова вела во время украинской оккупации.

    Елена рассказала, что российские бойцы обнаружили мать в доме, и теперь устанавливаются точные причины и дата ее смерти. В дневнике, найденном при Васьковой, описываются голод, холод и разрушения дома, а также содержатся обращения к семье и упоминания о внуке Виталии.

    Елена поделилась, что все месяцы семья не имела никакой информации о судьбе матери. В то же время, семья переживает еще одно горе: 12 марта при обстреле комбикормового завода в селе Козыревка погиб муж Елены, Александр, и еще трое сотрудников завода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, и мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

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    15 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Осужденные за нападение на Суджу украинские военные запускали дроны в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Четверо украинских военнослужащих были осуждены за нападение на Суджу в Курской области, проходили службу в бригаде ВСУ, которая осуществляла запуски дронов на российскую территорию.

    Стало известно, что четверо военнослужащих из Украины, осужденные за нападение на Суджу, служили в 61-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Эта бригада известна проведением операций по запуску беспилотников на территорию России.

    В материалах дела указано, что Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский и Николай Тяжкороб были частью 61-й бригады.

    В документах также отмечается, что они участвовали в нанесении ударов с помощью дронов по российским объектам.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по зданию краеведческого музея в Судже. Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района. Также сообщалось, что дело было возбуждено в связи с убийством четырех мирных жителей в Курской области.

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    14 марта 2025, 22:26 • Новости дня
    СК открыл дело о теракте после украинского обстрела музея в Судже

    СК возбудил дело о теракте после гибели сотрудницы краеведческого музея в Судже в результате украинского обстрела

    Tекст: Антон Антонов

    Открыто уголовное дело о теракте после того, как краеведческий музей в Судже Курской области подвергся украинскому обстрелу, в результате которого погибла сотрудница музея, сообщает СК России.

    Дело возбуждено по статьям 205 и 243 УК «в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями террористического акта и повреждением объекта культурного наследия», передает ТАСС.

    В результате обстрела погибла сотрудница учреждения и были ранены еще двое сотрудников. Музей, являющийся объектом культурного наследия, был полностью разрушен.

    В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе предварительного следствия планируется установить и привлечь к ответственности всех причастных представителей вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по зданию краеведческого музея в Судже. Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района. Также сообщалось, что дело было возбуждено в связи с убийством четырех мирных жителей в Курской области.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 11:45 • Новости дня
    ВС России начали разминирование в Курской области

    Минобороны сообщило о начале разминирования приграничных районов Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что инженерные войска ВС России приступили к разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от украинских сил.

    Разминирование проводится для восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, необходимых для возвращения мирной жизни в регион.

    Группы разминирования оснащены современными средствами для обнаружения взрывоопасных предметов. Как сообщили в Минобороны, саперы используют переносные индукционные миноискатели ИМП-3 и магнитометрические искатели МБИ-П2. Для защиты личного состава применяются защитные комплекты ОВР-2-02.

    Также на освобожденной территории развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией. Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются.

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    14 марта 2025, 14:45 • Новости дня
    Из Суджанского района Курской области эвакуировали 209 человек

    Из Суджанского района Курской области эвакуировали 209 человек с 12 марта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более двухсот человек, включая девять детей, были эвакуированы из населенных пунктов Суджанского района Курской области с 12 марта, о чем сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    С 12 марта из населенных пунктов Суджанского района Курской области эвакуировали 209 человек, сообщает ТАСС. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В числе эвакуированных также находятся девять детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области нашли 154 жителя, которые числились пропавшими, а из Суджанского района области эвакуировали почти 200 человек в связи с режимом контртеррористической операции. Также сообщалось, что МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района, переживших оккупацию.

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      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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