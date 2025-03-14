После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».24 комментария
Лукашенко рассказал о просьбе Украины предоставить убежище Саакашвили
Лукашенко рассказал о просьбе Украины дать убежище Саакашвили вопреки позиции США
Украина просила предоставить Белоруссии убежище экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, президент России Владимир Путин не возражал, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко рассказал, что Украина в свое время обращалась к нему с просьбой предоставить убежище бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, передает РИА «Новости».
По словам Лукашенко, в свое время он поддерживал отношения с Саакашвили, и россияне были в курсе этого взаимодействия. Президент Белоруссии рассказал, что после обращения украинской стороны он решил не принимать решение самостоятельно и обсудил ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко отметил, что Путин, несмотря на то, что Саакашвили фактически являлся врагом России, выразил готовность поддержать решение о предоставлении убежища. «Путин говорил:«Если ты можешь его забрать, забирай», – сообщил Лукашенко, подчеркнув, что такая позиция была удивительной.
Кроме того, Лукашенко добавил, что американская сторона никак не участвовала в вопросе предоставления убежища Саакашвили и «пальцем не пошевелила» для помощи ему.
Парламент Грузии утвердил комиссию по расследованию преступлений режима Михаила Саакашвили.
Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михаил Саакашвили в среду осужден Тбилгорсудом на девять лет за растраты из государственного бюджета на сумму 9 млн лари в период его правления с 2004 по 2013 год.