После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».24 комментария
Рубио назвал условия для начала переговоров по безопасности Украины
Рубио заявил, что безопасность Украины будет обсуждаться после прекращения огня
Долгосрочная безопасность Украины станет предметом переговоров после достижения возможного соглашения о прекращении огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио заявил, что вопросы обеспечения долгосрочной безопасности Украины можно будет решать только в будущем, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что для этого необходимо сначала достичь договоренностей о прекращении огня, обсуждение мощных и доверительных соглашений по безопасности Украины будет возможно только на втором этапе переговоров.
Рубио также подчеркнул важность разделения двух этапов: достижения прекращения огня и последующего перехода к переговорам о долгосрочной безопасности. Он заявил, что каждая страна имеет право на защиту своей территории, и это должно быть учтено в будущем обсуждении.
«Давайте не будем забегать вперед. Процесс определения того, что означает для Украины безопасность в долгосрочной перспективе... С этим, разумеется, должна будет согласиться сама Украина», – заявил госсекретарь.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил сомнение в возможности участия альянса в обеспечении прекращения огня на Украине, отметив, что альянс может только советовать по этому вопросу.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что под руководством Франции и Британии пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины.
Рютте также высказал мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.
Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако отметил, что в этом вопросе есть нюансы, и прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению причин кризиса.