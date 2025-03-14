Рубио назвал условия для начала переговоров по безопасности Украины

Рубио заявил, что безопасность Украины будет обсуждаться после прекращения огня

Tекст: Вера Басилая

Рубио заявил, что вопросы обеспечения долгосрочной безопасности Украины можно будет решать только в будущем, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что для этого необходимо сначала достичь договоренностей о прекращении огня, обсуждение мощных и доверительных соглашений по безопасности Украины будет возможно только на втором этапе переговоров.

Рубио также подчеркнул важность разделения двух этапов: достижения прекращения огня и последующего перехода к переговорам о долгосрочной безопасности. Он заявил, что каждая страна имеет право на защиту своей территории, и это должно быть учтено в будущем обсуждении.

«Давайте не будем забегать вперед. Процесс определения того, что означает для Украины безопасность в долгосрочной перспективе... С этим, разумеется, должна будет согласиться сама Украина», – заявил госсекретарь.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил сомнение в возможности участия альянса в обеспечении прекращения огня на Украине, отметив, что альянс может только советовать по этому вопросу.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что под руководством Франции и Британии пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины.

Рютте также высказал мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако отметил, что в этом вопросе есть нюансы, и прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению причин кризиса.