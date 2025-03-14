После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
Штормовой ветер повалил деревья в Москве
В Москве из-за штормовых порывов ветра, скорость которых достигает 22 м/с, зафиксированы случаи падения деревьев, городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Власти Москвы сообщили о зафиксированных случаях падения деревьев на территории города из-за продолжающихся штормовых порывов ветра. Комплекс городского хозяйства Москвы уточнил, что скорость порывов ветра достигает 22 метров в секунду, передает ТАСС.
Городские службы оперативно занимаются распиловкой и вывозом поваленных деревьев, работая в режиме повышенной готовности, подчеркнули в комплексе городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что в пятницу во второй половине дня в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, сопровождающийся дождями, которые в ночь на субботу могут перейти в мокрый снег.