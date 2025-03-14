После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
Экс-главу ИТ-управления Росреестра освободили после приговора
Басманный суд приговорил экс-главу IТ Росреестра к трем годам колонии за хищение и освободил
Басманный суд Москвы признал экс-главу IТ Росреестра Александра Бибикова виновным в хищении 410 млн рублей, но освободил от наказания, сообщили в суде.
Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему главе IT-управления Росреестра Александру Бибикову, передает ТАСС.
Его признали виновным в хищении 410 млн рублей и приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии. Однако Бибиков был освобожден от наказания в связи с тем, что время, проведенное под стражей и домашним арестом, зачли в срок отбывания.
Судья Наталья Дударь зачитала решение, в котором указано, что Бибиков был признан виновным по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Это статья о мошенничестве в особо крупном размере.
Генпрокуратура выявила хищение более 100 млн рублей в институте Рособрнадзора, сообщили в ведомстве.
В декабре задержали экс-замминистра просвещения России в Москве за хищение 54 млн рублей.