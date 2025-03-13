Песков: С Уолтцом по теме Украины по телефону разговаривал Ушаков

Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.0 комментариев
Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.0 комментариев
Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?0 комментариев
Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.22 комментария
Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»
Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.
Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».
Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.
Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.
Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.
Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.
Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.
«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.
Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.
Стало известно о полном взятии Суджи под контроль ВС России
В Судже осталось немного украинских солдат, которые продолжают попытки покинуть город, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot. Часть из них нашла укрытия, остальные либо ранены, либо убиты.
Российские подразделения наносят удары по отступающим бойцам ВСУ, проверяют дома и брошенную технику НАТО на предмет минирования. Местные жители, находившиеся в укрытиях, начали выходить, чтобы поприветствовать российских военных.
Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».
Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.
L’antidiplomatico: Франция и Британия могут быть причастны к атаке украинских дронов на Москву
По данным итальянского издания, Франция и Британия могут быть вовлечены в недавнюю атаку дронов на Москву, передает РИА «Новости».
В публикации указано, что подобные действия были бы невозможны без поддержки современной внешней разведки.
L’antidiplomatico пишет, что это могло быть сделано для провокации России на ответные действия, что выставило бы Москву нежелающей мирного урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Эксперты отметили, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.
Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения
Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.
Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.
В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.
Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71) проголосовала против участия страны в перевооружении ЕС, передает «Прайм» со ссылкой на газету Volkskrant.
Против высказались три входящие в правящую коалицию партии, это «Партия свободы» (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC).
За участие в плане перевооружения выступила лишь «Народная партия за свободу и демократию» (VVD).
По данным издания, премьеру страны Дику Схофу, ранее согласившемуся на план перевооружения, придется непросто из-за такого решения парламентариев.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужно мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации. До этого она объявляла о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».
Политолог Ткаченко: У России нет иллюзий относительно инициативы США о прекращении огня на Украине
«Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивы», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.
«Администрация Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять перспективы дальнейшего политического развития республики. Надо полагать, что зондирование относительно того, что будет с Владимиром Зеленским, идет на уровне лидеров украинских политических партий и бизнеса», – пояснил политолог.
Кроме того, США на встрече в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. «Такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – иронично рассуждает аналитик. На этом фоне примечательны изменения в риторике Зеленского.
Ткаченко напомнил, что еще в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.
Однако по итогам встречи с американской делегацией офис Зеленского заявляет о согласии ввести режим прекращения огня на 30 дней. По мнению политолога, это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства и признание им неспособности победить Россию.
«ВСУ терпят поражение в Курской области и под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что 30-дневное перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.
«При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.
«Я думаю, что после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.
Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то что все это время против переговоров выступал именно Киев.
Между тем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона, продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – заключил Ткаченко.
Напомним, во вторник в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. Она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о перемирие передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится», – сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.
Вашингтон и Киев также договорились, что Штаты отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. «Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно», – сказал Уолтц.
Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских полезных ископаемых, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах встречи делегаций США и Украины в Джидде.
Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.
В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.
Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.
Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.
Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.
Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок на переговорах с Украиной
На пресс-конференции, прошедшей в Вашингтоне, Рубио заявил, что на переговорах с украинской стороной обсуждались территориальные уступки, передает РИА «Новости». «У нас были такие разговоры», – ответил Рубио на вопрос журналистов о ходе переговоров.
Он уточнил, что основное внимание в ходе переговоров было уделено обсуждению общего формата переговорного процесса с делегацией Украины, а не конкретным условиям, которые могли бы быть приняты сторонами.
Рубио также отказался подтвердить возможность визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Однако он отметил, что Вашингтон намерен связаться с Москвой для обсуждения дальнейших шагов.
Ранее Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта. Сообщалось, что США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня.
Песков заявил, что Россия ожидает от США информации о переговорах по перемирию
По его словам, Россия не намерена торопиться с принятием решений по вопросу предложенного перемирия с Украиной, сообщает РИА «Новости». Песков добавил, что Москва сначала должна получить информацию от представителей США.
Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц пообещали передать России детальную информацию о состоявшихся переговорах в Джидде через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что это необходимо для оценки ситуации и дальнейших действий России.
Кроме того, Песков сообщил, что в эти дни запланированы контакты с американскими представителями, во время которых Россия надеется получить всю полноту информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.
Уиткофф посетит Москву с целью добиться согласия российской стороны на подписание соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News, передает РИА «Новости».
Левитт подчеркнула, что американская сторона надеется на положительный исход переговоров. «Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», – сказала она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что российское руководство в свое время проинформирует, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.
Телеканал CNN сообщал, что планируемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 13 марта пока не гарантирует встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Рубио отметил, что Россия, скорее всего, поднимет тему санкций на переговорах, передает ТАСС.
«Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил президента Украины Владимира Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.
Группировка «Север» освободила населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный
Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, в ходе наступательных действий группировка войск «Север» взяла под контроль Казачью Локню, 1-й и 2-й Княжие, Замостье и Мирный.
Также были нанесены удары по различным формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, таких как Гоголевка, Гончаровка и других.
Артиллерийский огонь и авиационные удары были нацелены на живую силу и технику противника в населенных пунктах Горналь, Замостье и Мирный в Курской области, а также в ряде сел в Сумской области Украины.
За прошедшие сутки, по данным Минобороны, потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, было уничтожено несколько единиц бронетехники, в том числе танк, и три пункта управления БпЛА. Два украинских военнослужащих сдались в плен.
С начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих, более 390 танков, 314 боевых машин пехоты, 2411 автомобилей и других единиц техники, включая пусковые установки зенитных ракетных комплексов и системы залпового огня, такие как HIMARS и MLRS производства США.
Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.
До этого в Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.
Также российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.
Герасимов сообщил об окружении и уничтожении ВСУ в Курской области
Генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области окружена, передает ТАСС.
По его словам, ведется планомерное уничтожение этих сил в ходе операции на курской земле.
Герасимов отметил, что российские подразделения на некоторых направлениях пересекли государственную границу и вышли в Сумскую область. Там они продолжают ликвидировать резервы противника и расширять зону безопасности, сказал он в докладе президенту России Владимиру Путину.
Генерал также подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации активно действуют для завершения освобождения территории Курской области. Согласно заявлению Герасимова, целью операции является выход на государственную границу России в самые сжатые сроки.
Президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России, а также прибыл в Курскую область и появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.
AP News: Украина израсходовала поставленные США ракеты ATACMS к концу января
Украина столкнулась с ситуацией, когда у нее полностью закончились американские ракеты ATACMS. По данным источников, пожелавших остаться анонимными, последняя из этих ракет была использована еще в январе, передает AP News.
США передали Украине менее 40 ракет ATACMS, заявили американские официальные лица. Бывший глава Пентагона Ллойд Остин ранее предупреждал, что количество поставляемых ракет будет ограничено, так как США и союзники по НАТО считают более ценными другие виды оружия для ведения боевых действий.
Между тем США восстановили доступ Украины к неклассифицированным спутниковым коммерческим снимкам, предоставляемым Maxar Technologies. Эти данные помогают Украине планировать атаки, оценивать их успех и отслеживать передвижения российских войск.
В ноябре прошлого года США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.
В январе в ответ на обстрелы Белгородской области ВСУ ракетами ATACMS Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины, где среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч».
Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.