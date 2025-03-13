Патрушев: Финские войска уничтожали славян во время оккупации Карелии в годы ВОВ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, финские войска, оккупировавшие советскую Карелию в годы Великой Отечественной войны, проводили агрессивную расистскую политику, передает РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул, что действия финских фашистов были направлены в первую очередь против славянского населения.

Финляндия, будучи союзницей нацистской Германии, оккупировала две трети экономически развитой территории Карелии с 1941 по 1944 год.

По словам Патрушева, целью оккупантов было создание «Великой Финляндии», что привело к массовому уничтожению городов, деревень, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Генпрокуратура России оценивает ущерб, причиненный оккупацией, в более чем 20 трлн рублей.

В Карелии действовало 14 крупных концентрационных лагерей и свыше 70 трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. В них находилось около 24 тыс. человек, преимущественно женщины, старики и дети.

По словам Патрушева, финские захватчики проявляли крайнюю жестокость, в том числе пытали и убивали военнопленных.

В августе Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. Газета ВЗГЛЯД писала о реакции Хельсинки на это решение.

Историки рассказывали, что финны в годы войны превратили в концлагерь почти всю Карелию.