Историк: Финны в годы войны превратили в концлагерь почти всю Карелию

Tекст: Валерия Городецкая

«Каждый третий житель оккупированной территории Карелии прошел через места заключения, созданные финнами», – сообщили в ходе методического семинара «Освобождение Карелии. Ключевые точки исторической памяти», передает РИА «Новости».

По словам доктора исторических наук, профессора ПетрГУ Сергея Веригина, в период оккупации Карелии финны создали более 100 мест принудительного содержания. Оккупанты построили не менее 14 концлагерей для гражданского населения, шесть из них находились в Петрозаводске. Кроме того, жителей размещали в 34 трудовых лагерях и 42 лагерях для военнопленных, а также в девяти тюрьмах и в одной колонии. «Практически вся Карелия была превращена в концлагерь», – отметил историк.

Веригин рассказал, что на оккупированной территории оказалось около 86 тыс. человек, из которых около 50 тыс. составляло славянское население. Финны немедленно провели перепись, после чего началась политика заключения славян в концлагеря. По данным национального центра, через заключение прошли до 30 тыс. жителей, а более 8 тысяч погибли.

Эксперт центра исторической памяти Денис Попов описал ужасающие преступления финнов, особо отметив случай, когда финские солдаты подожгли школу в Спасской Губе в феврале 1943 года: «Дети начали выпрыгивать из окон, жители пытались тушить пожар, но финны не позволили им этого сделать под угрозой оружия. В результате этой трагедии погибли пятеро детей в возрасте от семи до 14 лет».

В августе Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. Газета ВЗГЛЯД писала о реакции Хельсинки на это решение.