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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    27 сентября 2024, 20:57 • Новости дня

    Историк: Финны в годы войны превратили в концлагерь почти всю Карелию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период финской оккупации в Карелии существовало свыше 100 мест принудительного содержания, через которые прошел каждый третий житель региона, сообщили в национальном центре исторической памяти при президенте России.

    «Каждый третий житель оккупированной территории Карелии прошел через места заключения, созданные финнами», – сообщили в ходе методического семинара «Освобождение Карелии. Ключевые точки исторической памяти», передает РИА «Новости».

    По словам доктора исторических наук, профессора ПетрГУ Сергея Веригина, в период оккупации Карелии финны создали более 100 мест принудительного содержания. Оккупанты построили не менее 14 концлагерей для гражданского населения, шесть из них находились в Петрозаводске. Кроме того, жителей размещали в 34 трудовых лагерях и 42 лагерях для военнопленных, а также в девяти тюрьмах и в одной колонии. «Практически вся Карелия была превращена в концлагерь», – отметил историк.

    Веригин рассказал, что на оккупированной территории оказалось около 86 тыс. человек, из которых около 50 тыс. составляло славянское население. Финны немедленно провели перепись, после чего началась политика заключения славян в концлагеря. По данным национального центра, через заключение прошли до 30 тыс. жителей, а более 8 тысяч погибли.

    Эксперт центра исторической памяти Денис Попов описал ужасающие преступления финнов, особо отметив случай, когда финские солдаты подожгли школу в Спасской Губе в феврале 1943 года: «Дети начали выпрыгивать из окон, жители пытались тушить пожар, но финны не позволили им этого сделать под угрозой оружия. В результате этой трагедии погибли пятеро детей в возрасте от семи до 14 лет».

    В августе Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. Газета ВЗГЛЯД писала о реакции Хельсинки на это решение.

    26 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве

    Бастрыкин распорядился начать дело после нападения мигранта на врачей в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы, где он повел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на медицинскую бригаду в Москве, пишет ТАСС.

    Инцидент произошел, когда 24-летний мигрант напал на врачей и оказал сопротивление полиции, прибывшей для его задержания.

    Ведомство сообщает, что нападение произошло в одном из районов столицы, когда бригада врачей приехала для осмотра молодого человека, который вел себя неадекватно и набросился на медиков.

    Ранее сообщалось, что в Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

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    27 сентября 2024, 02:21 • Новости дня
    Банки заморозили 30 тыс. счетов за день по новому закону о возврате средств

    Банки России заблокировали 30 тыс. счетов в первый день действия нового закона

    Tекст: Денис Тельманов

    В первый день действия нового закона о возврате средств банки заблокировали 30 тыс. счетов, в целях предотвращения мошенничества при переводах.

    По данным, опубликованным РБК, в первый же день вступления в силу нового закона о возврате средств в рамках борьбы с кражами с банковских счетов граждан, кредитные организации в России заморозили 30 тыс. счетов.

    Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что это связано с требованиями возвращать клиентам средства, если банк допустил перевод на мошеннический счет.

    Новый закон, вступивший в силу 25 июля 2024 года, предусматривает, что банки обязаны возвращать украденные средства в случаях, когда перевод был произведен на счет, указанный в специальной базе ЦБ. База данных составляется на основе информации, передаваемой банками и другими платежными операторами, и включает информацию о подозрительных операциях.

    Кроме того, банки теперь блокируют на два дня подозрительные операции, чтобы удостовериться в добровольности переводов. Ежедневно системно значимые банки «охлаждают» около 20 тыс. переводов. Некоторые клиенты не всегда понимают причины таких блокировок и обращаются в банки за разъяснениями.

    Председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина рассказала о проблемах легальных клиентов, чьи данные могли быть использованы мошенниками для открытия счетов. Она предложила улучшить механизм исключения из базы данных мошеннических переводов, чтобы у клиентов была возможность подтвердить свою личность в обслуживающем банке. Уваров отметил, что это обсуждение возможно, но делать выводы о необходимости изменений в законе пока рано.

    В 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, осуществив 1,17 млн операций. Банки вернули только 8,7% украденных средств. По сравнению с 2022 годом количество мошеннических операций увеличилось на треть, однако было предотвращено хищений на сумму 5,8 трлн рублей.

    Ранее ВТБ сообщил о мошенничестве через обновление банковских приложений.

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    27 сентября 2024, 19:07 • Видео
    Итоги визита Зеленского в США: не дали

    Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    27 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения

    Офис генпрокурора Украины заочно предъявил новые обвинения Набиуллиной

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ, следует из заявления офиса генпрокурора Украины.

    Отмечается, что обвинения связаны с пособничеством в изменении границ территории и государственной границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны, передает РИА «Новости».

    «Под процессуальным руководством прокуроров было изменено ранее объявленное подозрение и добавлено новое подозрение в адрес Набиуллиной», – указано в заявлении.

    Ранее главу Центробанка признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом».

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    27 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Глава Россотрудничества пригрозил санкциями русофобам из Узбекистана

    Глава Россотрудничества Примаков осудил избиение русскоязычного ребенка учителем в Узбекистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Преподавательница из Узбекистана, избившая русскоязычного ребенка, и ее близкие родственники никогда не получат возможности образования или стажировок в России, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В своем Telegram-канале Примаков подчеркнул, что ни учитель, ни ее близкие родственники «никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя». Подобное правило, по его словам, «в отношении всех русофобов действует автоматически».

    Глава Россотрудничества добавил, что аналогичные меры будут приниматься в отношении причастных к инциденту и поддерживающих его, включая руководство учебного заведения, если нападение не встретит адекватного административного ответа.

    Примаков подчеркнул, что надеется на реакцию правоохранительных органов Узбекистана на нападение. Он также сообщил, что Россотрудничество намерено обратиться к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запретить напавшей на ученика учительнице въезд в Россию.

    Ранее Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком. После этого вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.

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    27 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев словами «чем смешнее государство, тем выше гонор» прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России.

    «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал Медведев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что, делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно – в случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые позволяют себе такие высказывания, от них «останется просто мокрое место».

    Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией. Он также заявил о готовности Таллина нанести превентивный удар.

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    27 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Беспилотник «Альбатрос М5» поступил в Российскую армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейший беспилотный комплекс «Альбатрос М5» начал поступать на вооружение Российской армии для выполнения задач по разведке, корректировке и наведению.

    Этот аппарат самолетного типа имеет размах крыла более трех метров и может находиться в воздухе около четырех с половиной часов в зависимости от погодных условий и полезной нагрузки, передают «Известия» со ссылкой на разработчиков. Радиус его действия составляет около 60 км, а максимальная скорость достигает 110 км/ч.

    Беспилотник предназначен для различных задач, включая разведку, корректировку, наведение и подтверждение поражения цели. Представители компании отметили, что на «Альбатрос М5» возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер. При необходимости аппарат может быть оснащен газоанализаторами, мультиспектральными камерами и другими приборами, доступными на рынке.

    Запуск дрона осуществляется с помощью пневматической или обычной катапульты, а посадка – с использованием парашюта. По данным компании «Альбатрос», около 60% комплектующих для «Альбатрос М5» произведено в России. Программное обеспечение также полностью разработано отечественными специалистами. Беспилотник уже активно используется в приграничных зонах и на определенных направлениях в зоне специальной военной операции.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения.

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    27 сентября 2024, 01:10 • Новости дня
    Два дрона сбиты ПВО в Ростовской области

    В районе Новошахтинска ПВО уничтожила два беспилотника, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Новошахтинска Ростовской области силы ПВО сбили еще два беспилотника, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, передает ТАСС. Губернатор региона заявил, что подразделения ПВО продолжают эффективно работать по уничтожению воздушных угроз.

    Голубев уточнил, что на данный момент были сбиты два беспилотных летательных аппарата, и по оперативной информации, ни пострадавших, ни разрушений в результате инцидента нет. Губернатор также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

    Ранее в регионе также фиксировались случаи атак беспилотников, и региональные власти ведут постоянный мониторинг воздушной обстановки, чтобы обеспечить безопасность населения.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородом.

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    27 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»

    Сенатор Климов: Запад отвергнет инициативу Глобального Юга «Друзья мира» по Украине

    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива «Друзья мира», скорее всего, будет отвергнута западными политиками, потому что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу для разрешения конфликта вокруг Украины.

    «Пекин и Бразилиа ранее представили свой «мирный план» по урегулированию украинского кризиса. Предложения этих государств базируются на более разумных подходах, в отличие от неприемлемой «формулы мира» Владимира Зеленского», – напомнил сенатор Андрей Климов.

    Он отметил, что дружественно настроенные по отношению к Москве страны понимают: «конфликт существует не сам по себе и устроен сложнее, чем это пытаются преподнести западные пропагандисты». «Предложения Китая и Бразилии формировались в том числе с учетом основополагающих национальных интересов России», – уточнил собеседник.

    Разумеется, это вызывало недовольство у украинского руководства. Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский резко критиковал и называл деструктивными китайский и бразильский планы. По прогнозам Климова, такую же реакцию встретит со стороны Киева и платформа «Друзья мира».

    «Важно учитывать, что Украина несамостоятельна. Оценка киевских властей будет ретранслировать позицию Вашингтона и Лондона. Хотя я допускаю, что последуют какие-то импровизации самого Зеленского», – считает собеседник.

    По его прогнозам, в США и Британии инициатива стран Глобального Юга не найдет поддержки. «Западные политики отвергнут идею с платформой «Друзья мира» по многим причинам. В том числе и из-за того, что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику», – уточнил парламентарий.

    Москва же приветствует миротворческие усилия. «Если Китай, Бразилия и страны Глобального Юга собирается конструктивно поработать – пусть действуют. Однако нам, прежде всего, следует рассчитывать на самих себя, а также продолжать работать для достижения тех целей, которые были поставлены в рамках СВО», – заключил Климов.

    Ранее Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Об этом глава китайского МИД Ван И заявил в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.

    По словам министра, «Друзья мира» – это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Инициатива, как указал Ван И, будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.

    Между тем Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», – сказал он и критически высказался в адрес стран, которые предлагают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным или мирные планы, предусматривающие «уступки» Москве.

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    27 сентября 2024, 01:06 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

    Минобороны России заявило об освобождении Украинска и Лесовки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России поздравил военнослужащих с освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка в ДНР, подчеркнув их храбрость и отвагу в боевых действиях.

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС.

    В своем обращении он отметил мужество и стойкость солдат, проявленные в ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины.

    Министерство обороны России сообщило о том, что Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады, которая участвовала в освобождении данных территорий.

    В Минобороны отметили, что в ходе специальной военной операции соединение выполняет задачи на наиболее сложных направлениях.

    «Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населенных пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной Республики. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – заявили в ведомстве.

    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

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    27 сентября 2024, 03:37 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил, что США стали де-факто стороной конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, добиваясь стратегического поражения России, стала одной из сторон конфликта на Украине, об этом пишет ТАСС.

    По его словам, Вашингтон поддерживает украинских нацистов и поощряет их к провокациям, таким как вторжение в Курскую область. Антонов подчеркнул, что США стремятся исказить правду и уверяют, что Россия не заинтересована в мире.

    Дипломат отметил, что, по его мнению, Вашингтон нуждается в ненависти и конфликте между Россией и Украиной для достижения стратегического поражения России. Он призвал американских политиков осознать, что Россия не отступит от своих национальных интересов, и добавил: «Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля – освобождена».

    Конфликт на Украине обострился 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массовую атаку на Курскую область, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жители приграничных регионов эвакуируются на безопасные территории.

    По данным Минобороны РФ, Киев потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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    27 сентября 2024, 01:46 • Новости дня
    Лавров обсудил с узбекским коллегой межэтническую нетерпимость

    Главы МИД России и Узбекистана обсудили на ГА ООН противодействие межэтнической нетерпимости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов на встрече в рамках Генассамблеи ООН обсудили важность борьбы с межэтнической нетерпимостью.

    На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов провели встречу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы международного взаимодействия, передает ТАСС. Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам противодействия межэтнической нетерпимости.

    Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломаты обсудили необходимость усиления сотрудничества в этой области. Лавров и Саидов выразили обеспокоенность ростом подобных проявлений в мире и подчеркнули важность совместных усилий по их предотвращению.

    Как отметила Захарова, стороны также обсудили другие аспекты двусторонних отношений и международной повестки дня. Однако ключевым вопросом встречи стала именно проблема межэтнической нетерпимости, требующая особого внимания со стороны международного сообщества.

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    26 сентября 2024, 22:35 • Новости дня
    Рынок стройматериалов загорелся на 2,7 тыс. кв. м во Владимирской области

    Пожар на рынке стройматериалов в Коврове охватил 2,7 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Рынок со строительными материалами в Коврове Владимирской области охвачен огнем на площади 2750 кв. метров, пострадавших нет.

    Во Владимирской области загорелся рынок стройматериалов, передает ТАСС. Площадь возгорания составила 2750 кв. метров. Согласно информации МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

    На данный момент в тушении пожара задействованы пятнадцать пожарных и пять единиц техники. Ведомство не сообщает о причинах возгорания, а также о возможных потерях и разрушениях на территории рынка.

    Местные власти и жители Коврова пристально следят за развитием событий. Пока не ясно, насколько сильно пожар повлияет на работу рынка в дальнейшем, однако известно, что была проведена эвакуация людей из опасной зоны. Спасатели продолжают оказывать помощь и контролировать ситуацию.

    Ранее сообщалось, что в городе Подольске в Московской области произошло крупное возгорание швейного производства на улице Бронницкой.

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    26 сентября 2024, 23:42 • Новости дня
    Украинский премьер поручил обеспечить финансирование долгосрочных военных контрактов

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам финансировать долгосрочные военные контракты из госбюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил четырем министерствам разработать изменения в законодательство для обеспечения финансирования долгосрочных военных контрактов из государственного бюджета.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил четырем украинским министерствам обеспечить финансирование долгосрочных военных контрактов из госбюджета, пишет ТАСС.

    Шмыгаль объявил, что финансирование производства оружия и военной техники должно стать защищенной статьей бюджета, так как Украина постоянно нуждается в вооружении и технике.

    Премьер-министр отметил, что из-за действующих законодательных ограничений государство не может финансировать такие контракты и должно изменить ситуацию.Минэкономики, Минобороны, Минфин и Минстратегпром получили поручение разработать изменения в законодательство.

    Шмыгаль подчеркнул, что должна быть определена доля всех расходов на закупку вооружения, чтобы производители могли быть уверены в стабильности и финансовой гарантии долгосрочных контрактов.

    Такие изменения, по мнению Шмыгаля, помогут бизнесу активнее развивать производство оружия, а государству получать новое вооружение своевременно.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что расходы Украины на военные нужды превышают 150 млрд долларов, однако Киев считает эту сумму недостаточной. Украина также продолжает требовать новые поставки вооружения от западных партнеров, жалуясь на его нехватку.

    Россия, неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха украинского предприятия «Мотор Сич», в которых производились беспилотники.


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    27 сентября 2024, 02:06 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявила о стремлении немцев к переговорам по Украине

    Депутат Бундестага заявила, что немцы предпочли переговоры военной помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Бундестага Севим Дагделен отметила, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и также против размещения американских ракет в Германии.

    Депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен утверждает, что подавляющее большинство немцев предпочитают переговоры по Украине вместо увеличения поставок вооружений Киеву, передает ТАСС.

    В своем заявлении она подчеркнула, что многие немцы также против размещения американских ракет на территории Германии.

    Политик добавила хештег «Дипломатия вместо эскалации», подчеркивая необходимость мирных решений.

    Эти настроения подтверждаются результатами опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

    Согласно данным опроса, 68% респондентов выступают за мирные переговоры с Россией о ситуации в Украине. Это свидетельствует о растущем желании немцев найти дипломатическое решение текущего конфликта.

    Германия, несмотря на настроения в обществе, остается вторым после США по объемам поставщиком вооружений Украине. На сегодняшний день страна выделила около 28 млрд евро на военную поддержку Киева.

    Тем временем, российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не изменит решимости России и не повлияет на ход специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

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    26 сентября 2024, 23:07 • Новости дня
    Лавров обсудил с коллегой из Марокко кризисы в Африке и на Ближнем Востоке

    Сергей Лавров и министр иностранных дел Марокко обсудили кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Марокко Насером Буритой на сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и урегулирование кризисов в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.


    В ходе встречи в Нью-Йорке, состоявшейся на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Сергей Лавров и Насер Бурита обсудили приоритетные задачи двустороннего сотрудничества, передает ТАСС. Основное внимание было уделено развитию российско-марокканских отношений, а также координации действий в интересах обеспечения безопасности и стабильности в регионах.

    Особое внимание было уделено политико-дипломатическим методам урегулирования кризисов на Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахельской зоне и других проблемных регионах. Оба министра подтвердили готовность поддерживать эффективную внешнеполитическую координацию на основе международного права и с центральной ролью ООН.

    Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, запланированных на 28 сентября. В рамках визита он также участвует в различных двусторонних и многосторонних встречах, включая заседания ОДКБ, БРИКС и Группы двадцати.

    Ранее Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фалл заявил, что Россия готова содействовать африканским странам в укреплении их обороноспособности и повышении антитеррористической готовности.

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