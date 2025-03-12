Герасимов сообщил об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении 24 населенных пунктов и 259 квадратных километров территории в Курской области за последние пять дней. Он отметил, что площадь вклинивания ВСУ уменьшилась более чем в два с половиной раза, передает ТАСС.

По словам начальника Генштаба России, украинские военные начали массово сдаваться, осознав бесперспективность сопротивления. В результате в плен были взяты 430 военнослужащих ВСУ. Герасимов подчеркнул, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области с целью использования его в переговорах с Россией, однако этот план провалился.

По словам Герасимова, в ходе боев за населенный пункт Малая Локня украинские формирования понесли значительные потери. Освобождение этой территории произошло благодаря действиям подразделений 34-й мотострелковой бригады, 22-го и 9-го мотострелковых полков российской армии. Герасимов также отметил, что в результате артиллерийского огня и использования дронов отдельные группы противника начали отступление на юг, неся потери.

Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

Герасимов доложил Путину, что украинские вооруженные силы окружены и изолированы на территории Курской области.

Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.