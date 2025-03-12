Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.9 комментариев
Глава нацразведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной
Глава нацразведки США Габбард сообщила о возобновлении передачи разведданных Украине
США вновь начали передавать Украине разведывательную информацию, сообщила глава национальной разведки Тулси Габбард.
США возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной, что официально подтвердила глава национальной разведки Тулси Габбард в своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
«Обмен данными с Украиной возобновлен», – написала Габбард.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, на которой Украина выразила готовность к временному прекращению огня на 30 дней в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи.
Соединенные Штаты пообещали принять меры для восстановления этой помощи.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров.