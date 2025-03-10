ВСУ ударили по ТЦ в Курской области, три человека погибли, девять ранены

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. В момент атаки в ТЦ находились люди, пришедшие за покупками после рабочего дня.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека. Девять человек, включая четверых подростков в возрасте 13-14 лет, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Беловскую центральную районную больницу. В ближайшее время их планируют перевезти в областную клиническую больницу с помощью санавиации.

На месте инцидента находятся глава Беловского района и другие должностные лица, координируя действия по ликвидации последствий атаки. Власти Курской области выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь. Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет предоставлено максимальное медицинское лечение. Ситуация находится под его личным контролем.

Между тем, число погибших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести человек.

В Госдуме сообщили, что украинский удар с помощью американского оружия вредит мирным инициативам американской администрации.