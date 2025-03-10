«Кама Шиппинг» отказалась признать ответственность за крушение танкера под Керчью

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители компании в Арбитражном суде Краснодарского края представили документы, указывающие на то, что собственником судна является «Каматрансойл», а «Кама Шиппинг» выступает только как торгово-чартерный фрахтователь, передает ТАСС.

Иск о компенсации расходов на ликвидацию последствий инцидента был подан ФГБУ «Морспасслужба» против «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл». В иске также фигурируют Всероссийская страховая компания и «Волгатранснефть».

Представитель «Кама Шиппинг» в суде заявила, что, согласно статье 316 кодекса торгового мореплавания, ответственность за загрязнение нефтью несет зарегистрированный собственник судна, которым является «Каматрансойл». В связи с этим «Кама Шиппинг» полагает, что не должна нести ответственность за инцидент.

Ранее Анапа подала иск в суд к ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг». Мэрия этого города потребовала возместить 211 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров «Волганефть».