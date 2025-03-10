В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.7 комментариев
Стала известна сумма иска мэрии Анапы к владельцу танкеров «Волганефть»
Мэрия Анапы потребовала 211 млн рублей с судовладельцев за разлив топлива из танкеров
Мэрия Анапы обратилась в суд с требованием возместить 211 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров «Волганефть».
Мэрия Анапы подала исковое заявление в арбитражный суд Краснодарского края против компаний «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг». В заявлении администрация города требует взыскать 211 млн рублей, которые уже были потрачены муниципалитетом на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за разлива топлива, передает ТАСС.
Мэрия Анапы утверждает, что указанная сумма была израсходована в рамках контрактов, заключенных для проведения комплексных мер по устранению последствий крушения танкеров «Волганефть». В сообщении, размещенном в телеграм-канале мэрии, говорится, что данные меры были необходимы для минимизации вреда окружающей среде и обеспечения безопасности местных жителей.
По данным мэрии, авария танкеров «Волганефть» стала причиной значительного экологического ущерба, что вынудило администрацию Анапы принимать оперативные и дорогостоящие меры. В связи с этим муниципалитет рассчитывает на возмещение затрат от судовладельцев, ответственных за происшествие.
Ранее сообщалось, что анапское руководство решило подать исковое заявление в суд в отношении ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг», чьи танкеры затонули в Черном море.