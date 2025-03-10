В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Лукашенко назначил Турчина новым премьер-министром Белоруссии
Александр Турчин стал новым премьер-министром Белоруссии по указу Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром страны.
Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии. Это назначение произошло после того, как Палата представителей предварительно согласовала кандидатуру Турчина, передает БелТА.
До своего назначения на пост премьер-министра Александр Турчин занимал должность председателя Минского облисполкома.
Согласно Конституции Белоруссии, премьер-министр назначается президентом, но только после согласия Палаты представителей. Данная процедура была соблюдена, и кандидатура Турчина была одобрена.
Кроме того, Лукашенко назначил бывшего премьера Белоруссии Романа Головченко на должность главы Национального банка. Лукашенко отметил, что это назначение связано с желанием Головченко повысить вовлеченность банка и банковской системы в экономику страны.
Президент выразил надежду на успешное сотрудничество Головченко и Турчина, подчеркнув важность их совместной работы по решению вопросов финансирования в экономике.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин и министр внутренних дел Иван Кубраков продолжат занимать свои посты в новом правительстве Белоруссии по решению президента Александра Лукашенко.
До этого экс-премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о сложении полномочий правительства.