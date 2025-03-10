Лукашенко назначил Турчина новым премьер-министром Белоруссии

Александр Турчин стал новым премьер-министром Белоруссии по указу Лукашенко

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии. Это назначение произошло после того, как Палата представителей предварительно согласовала кандидатуру Турчина, передает БелТА.

До своего назначения на пост премьер-министра Александр Турчин занимал должность председателя Минского облисполкома.

Согласно Конституции Белоруссии, премьер-министр назначается президентом, но только после согласия Палаты представителей. Данная процедура была соблюдена, и кандидатура Турчина была одобрена.

Кроме того, Лукашенко назначил бывшего премьера Белоруссии Романа Головченко на должность главы Национального банка. Лукашенко отметил, что это назначение связано с желанием Головченко повысить вовлеченность банка и банковской системы в экономику страны.

Президент выразил надежду на успешное сотрудничество Головченко и Турчина, подчеркнув важность их совместной работы по решению вопросов финансирования в экономике.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин и министр внутренних дел Иван Кубраков продолжат занимать свои посты в новом правительстве Белоруссии по решению президента Александра Лукашенко.

До этого экс-премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о сложении полномочий правительства.

