Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Главы МИД, обороны и МВД сохранили посты в новом правительстве Белоруссии
Лукашенко оставил на постах главу МИД Рыженкова, министра обороны Хренина и главу МВД Кубракова
Министр иностранных дел Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин и министр внутренних дел Иван Кубраков продолжат занимать свои посты в новом правительстве Белоруссии по решению президента Александра Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оставил на своих постах в новом правительстве руководителей трех ключевых ведомств. Министр иностранных дел Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин и министр внутренних дел Иван Кубраков сохранили свои должности, передает БелТА.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о сложении полномочий правительства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы президента прошли на высоком организационном уровне и без потрясений.