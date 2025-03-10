Россия пообещала Британии «зеркальный» ответ в случае эскалации ситуации с дипломатами

  • Новость часаЗахарова опровергла сообщения о переговорах России и США на этой неделе
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    США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Мерц предложил Британии и Франции поделиться ядерным оружием
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО
    ФСБ выявила двух шпионов в посольстве Британии в Москве
    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру
    Премьер Польши призвал Маска уважать «слабых партнеров»
    Выбран будущий премьер-министр Канады
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

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    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    7 комментариев
    10 марта 2025, 12:11 • Новости дня

    Россия пообещала Британии «зеркальный» ответ в случае эскалации ситуации с дипломатами

    Россия пообещала Британии «зеркальный» ответ в случае эскалации ситуации со дипломатами

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД России вызвали представителя британского посольства и выразили протест из-за ложных сведений, поданных сотрудниками дипмиссии при получении визы, Россия пообещала Британии «зеркальный» ответ в случае эскалации этой ситуации.

    В ходе встречи британскому дипломату сообщили, что аккредитация сотрудников, уличенных в подаче ложных сведений, будет отозвана. Это решение, как подчеркнули в МИД России, связано с полученной информацией о принадлежности этих лиц к британским спецслужбам. Им предписано покинуть территорию России в течение двух недель в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, говорится на сайте МИД.

    Российская сторона также напомнила, что не потерпит деятельности незаявленных сотрудников спецслужб на своей территории, и что вся политика в этой области будет направлена на защиту национальной безопасности. Гражданам Британии порекомендовали быть предельно честными и предоставлять полную информацию при подаче заявок на российские визы.

    Кроме того, МИД России предупредил, что в случае эскалации со стороны Лондона будет дан «зеркальный» ответ. Российская сторона готова к решительным мерам, если ситуация обострится.

    Ранее ФСБ России обнаружила двух британских шпионов Алкеша Одедру и Майкла Скиннера, работавших под прикрытием посольства в Москве.

    До этого шесть сотрудников британского посольства, находившихся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, были лишены аккредитации из-за выявленных признаков разведывательной деятельности.

    Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с Британией, назвав их «британскими подонками».

    9 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Перепалка возникла между американским предпринимателем Илоном Маском, госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Польши Радославом Сикорским, причиной стали слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink.

    Сикорский в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в России) написал, что Варшава платит за Starlink для Украины «порядка 50 миллионов долларов в год», в случае отключения системы Польша будет вынуждено искать других поставщиков услуг.

    В ответ на это Рубио в соцсети X заявил, что Украину не собираются отключать от спутниковой системы связи Starlink.

    «Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла этот конфликт, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», – написал Рубио.

    Позже в перепалку с Сикорским также вступил Маск.

    «Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

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    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    9 марта 2025, 15:31 • Новости дня
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву после сделки по ископаемым

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    @ REUTERS/Jonathan Drake

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что для возобновления военной помощи Киеву недостаточно заключения сделки по полезным ископаемым, и потребовал от Зеленского изменения подхода к мирным переговорам.

    Как сообщает ТАСС, телекомпания NBC заявила, что заключение сделки по украинским полезным ископаемым не будет достаточным основанием для возобновления США военной помощи и обмена разведданными с Киевом. По сведениям источников, президент Дональд Трамп дал понять, что необходимы дополнительные условия от украинской стороны.

    Трамп подчеркнул, что он ожидает изменений в подходе украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам. Он также требует от Зеленского готовности к территориальным уступкам и прогресса в вопросах проведения выборов на Украине. Помимо этого, Трамп требует от Зеленского рассмотреть возможность ухода в отставку.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил: «Зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании Конгресса США, президент Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов. Учитывая встречи на следующей неделе в Саудовской Аравии, мы рассчитываем увидеть еще больше позитивных сдвигов и в конечном счете положить конец этой жестокой войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете показной акцией, направленной на демонстрацию власти перед Европой и Россией, хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия, а сам Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи.

    Коментарии (17)
    9 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились новые видео с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области.

    Telegram-канал «Северный ветер» публикует фото и видео, на которых изображены российские военные, находящиеся в подземной трубе в районе Суджи. В посте говорится, что «пока нельзя рассказывать подробности операции, включая места высадки наших воинов». При этом Telegram-канал подчеркивает, что о действиях «военнослужащих, зашедших в тыл противника через подземные коммуникации, будут слагать легенды».

    Военнослужащие, находящиеся в подземной трубе, также записали поздравления для женщин с 8 Марта, кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Наши милые дамы, мы поздравляем вас с 8 Марта из трубы, желаем вам всего самого лучшего, светлого», – говорит в поздравлении боец.

    На кадрах Telegram-канала «Белорусский силовик» боец рассказывает про подготовку действий войск при помощи газовой трубы. Военнослужащие 30 мотострелкового полка говорят, что более 13 км по узкой трубе люди носили воду.

    В своем Telegram-канале военный корреспондент Анастасия Кашеварова отметила, что операция в Курской области заняла шесть дней: два дня бойцы шли, четыре – ждали в трубе. За время нахождения в трубе, по данным Кашеваровой, штурмовики отравились метаном, а запасы воды и еды почти закончились. В таком состоянии они зашли в тыл к противнику и нанесли удар.

    Кашеварова сравнила действия военных с подвигом русских бойцов: отравленные газом, они защищали крепость Осовец при атаке немцев во время Первой Мировой войны.

    Накануне также в Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи. До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    9 марта 2025, 14:27 • Новости дня
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам

    Песков заявил о недопустимости перепалки Зеленского и Трампа с дипломатической точки зрения

    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о своем удивлении от публичной перепалки между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

    Он рассказал журналисту Павлу Зарубину, что подобное поведение было бы более уместно в древние времена, когда главы государств подвергались крайнему обращению, например, пленению, передает РИА «Новости».

    «С точки зрения дипломатии такого не было. Случалось, наверное, в античные времена, в древней истории, когда главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову или брали его в плен. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    10 марта 2025, 05:06 • Новости дня
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    @ Lenin Nolly/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп усомнился в достоверности заявления журналиста The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении Владимира Путина к главе США.

    Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с утверждением журналиста газеты The Washington Post, что удары России на Украине демонстрируют неуважение Владимира Путина к американскому лидеру, передает ТАСС.

    «Он проявляет неуважение ко мне?» – удивился Трамп и уточнил, в каком издании работает репортер. Получив ответ, что журналист представляет The Washington Post, Трамп отметил, что это издание утратило доверие.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и США могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

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    10 марта 2025, 09:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

    Трамп заявил, что он в значительной мере снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, передает Bloomberg. «Ну мы практически это сделали», – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о возобновлении обмена разведданными.

    Трамп подчеркнул, что США готовы предпринять любые шаги, чтобы Украина серьезно отнеслась к мирным переговорам.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск 4 марта.

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    10 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД России предостерегло граждан от опасности мошеннических переводов на карты, при которых злоумышленники могут попросить вернуть деньги на другие реквизиты, что может привести к шантажу.

    МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с банковскими переводами, сообщает РИА «Новости». Мошенники могут отправлять деньги на карты граждан, утверждая, что это ошибка, и просить вернуть средства на другие реквизиты. Это может быть началом шантажа, предупреждают в ведомстве.

    МВД рекомендует не выполнять самостоятельных возвратов денег, а все операции проводить исключительно через банк. Если к вам обратится отправитель с просьбой вернуть средства на иные реквизиты, не соглашайтесь, так как это может быть мошенничеством, например, прикрытым переводом денег «террористу» или транзитом похищенных средств.

    Гражданам советуют проверять зачисление средств с помощью мобильного приложения или интернет-банка, так как уведомления могут быть подделками. МВД также советует сохранять все записи общения с предполагаемыми мошенниками, так как они могут понадобиться для дальнейших разбирательств.

    Не стоит тратить полученные средства до выяснения обстоятельств, чтобы избежать обвинений в необоснованном обогащении и последующих судебных разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассказали о том, как мошенники, используя вымышленные «госпошлины», пытались обмануть граждан. Сообщалось, что мошенники использовали праздник 8 Марта для обмана женщин, предлагая им различные фальшивые акции и скидки. МВД предупредило о мошенничествах с розыгрышами в соцсетях, где злоумышленники обещали ценные призы за участие.

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    9 марта 2025, 19:31 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ перебросили силы с курского направления в ДНР

    Пушилин сообщил о переброске украинских сил с курского направления в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске украинских войск с курского направления в Донецкую Народную Республику.

    Он отметил рост числа контратак со стороны противника на ряде направлений в ДНР, что свидетельствует о перемещении дополнительных сил ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пушилин описал ситуацию на фронте как позиционное противостояние, в котором украинская сторона не жалеет личного состава, пытаясь предпринять новые контратаки.

    «Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки. Противник понимает и осознает всю печальность ситуации по красноармейскому направлению, по курахово-великоновоселковскому направлению. Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать, это факт», – сказал Пушилин.

    Ранее сообщалось, что ВС Украины направили взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров, к Оскольскому водохранилищу в Харьковской области.

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    9 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США

    Трамп усомнился в выживаемости Украины даже при поддержке США

    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина может не выжить даже с помощью, предоставляемой США, и указал на слабые места в отношениях с Россией.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь. Ведущий спросил Трампа, беспокоит ли его возможность того, что Украина не сможет выжить без поддержки США, передает ТАСС.

    «Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», – ответил глава США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

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    9 марта 2025, 20:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное

    Российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

    Министерство обороны России объявило об успешных действиях группировки войск «Север» в Курской области. В результате боевых операций, завершившихся 9 марта, были освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск «Север» подняли российский флаг в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном.

    Продолжаются активные операции по обеспечению безопасности в регионе и уничтожению остатков формирований ВСУ, нарушающих стабильность на этой территории.

    Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

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    9 марта 2025, 14:38 • Новости дня
    Медведев призвал Макрона к осторожности в вопросах ядерного арсенала

    Медведев призвал Макрона к осторожности с французским ядерным арсеналом

    Медведев призвал Макрона к осторожности в вопросах ядерного арсенала
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее с ядерным арсеналом, сопровождая это саркастической надписью и критикой в адрес западных санкций против России.

    Медведев разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост, в котором обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом быть более осторожным в обращении с ядерным арсеналом Франции. Медведев сопроводил свое обращение к Макрону публикацией фотографии, на которой перечислены заявления о том, что Россия изолирована, ее экономика будет разрушена санкциями, а Запад поддержит Украину и добьется стратегического поражения России, передает РИА «Новости».

    Он добавил: «Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа». Дополнительно на изображении была сделана надпись от руки, в которой Медведев обратился к Макрону с словами: «Осторожнее со своим ядерным арсеналом!».

    Медведев также сопроводил свою публикацию комментарием о том, что западные страны «покупали лестницу в рай», но вместо этого оказались «на дороге в ад».

    5 марта Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

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    10 марта 2025, 08:25 • Новости дня
    Figaro: Кузен вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ более двух лет

    Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс воевал за ВСУ больше двух лет

    Tекст: Вера Басилая

    Двоюродный брат вице-президента СШАДжей Ди Вэнса Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск), сообщила Figaro.

    Вэнс ранее служил в американской морской пехоте, а после работал в нефтяной компании в Техасе, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Figaro Нейт Вэнс рассказал, что отправился на Украину в марте 2022 года из-за любопытства и желания приключений. Он отметил, что в армию на Украине брали всех, кто когда-либо держал оружие, и часто там оказывались очень молодые люди, «почти дети», за которых было «очень страшно». За этот период он успел присоединиться к группе украинских националистов Honor и обучать новобранцев.

    Кузен вице-президента вернулся в США в январе 2025 года, перед инаугурацией Дональда Трампа. По его словам, он был разочарован конфликтами между его братом, президентом США и Владимиром Зеленским.

    Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении на Украине наемников из США и других стран, подчеркивая, что киевский режим использует их как «пушечное мясо». По словам наемников, украинское командование плохо координирует их действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Ранее в январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года.

    Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

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    9 марта 2025, 16:55 • Новости дня
    Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
    Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Артем Дзюба, нападающий тольяттинского «Акрона», забил 234-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.

    Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, передает ТАСС.

    1 марта Дзюба забил свой 233-й мяч в карьере, повторив рекорд Кержакова по голам среди российских футболистов, а также стал лидером чемпионата России по количеству голов в гостевых матчах с 72 голами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий Артем Дзюба перешел в футбольный клуб Тольятти «Акрон». Дзюба принес победу «Акрону» в матче против «Крыльев Советов», забив решающий гол. Комитет РФС по этике назначил дату заседания из-за интервью Дзюбы.

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