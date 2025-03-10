В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
В Курскую больницу доставили мирных жителей из освобожденных поселков
В Курскую областную больницу ночью из освобожденных поселков привезли троих жителей с истощением и обморожением
В течение ночи трое жителей из освобожденных населенных пунктов из Курской области были доставлены в областную больницу для медицинской помощи из-за истощения и хронических заболеваний, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Как сообщил в Telegram-канале Хинштейн, в Курскую областную клиническую больницу ночью были доставлены трое мирных жителей из освобожденных населенных пунктов. По его словам, люди не получили ранений, но нуждаются в медицинской помощи из-за продолжительного пребывания на территориях, ранее «оккупированных нацистами».
Хинштейн рассказал, что состояние двух мужчин оценивается как не тяжелое: они страдают от истощения и хронических заболеваний. Еще один мужчина также истощен и имеет последствия от обморожения и поврежденные стопы. Все они находятся под наблюдением врачей, которые прилагают усилия для их восстановления.
По словам врио губернатора, российские военные продолжают не только освобождать территории, но и спасать мирное население, обеспечивая их эвакуацию в безопасные места. Он выразил благодарность героям, рискующим своей жизнью ради спасения людей. Также он сообщил о намерении посетить больницу, чтобы убедиться в предоставлении всей необходимой помощи.
Российская группировка войск «Север» ранее освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.
До этого подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.
Посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время визита в регион сообщил, что в ряде поселков Курской области до освобождения не дожили 50% жителей.