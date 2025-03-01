  • Новость часаУдаром «Искандера» по полигону на Украине уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы
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    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете
    Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    11 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    12 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    10 комментариев
    1 марта 2025, 22:56 • Новости дня

    Хинштейн обещал оценить работу чиновников в Курской области

    Врио губернатора Курской области пообещал оценить чиновников после жалоб жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости дать оценку работе муниципальных чиновников после жалоб переселенцев из приграничных районов на отсутствие помощи.

    Как передает РИА «Новости», временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел открытую встречу с жителями Льгова и прилегающих районов региона. Во время встречи одна из жительниц выразила недовольство работой главы Вышнедеревенского сельсовета, сообщив, что не получила финансовую помощь после переезда из обстреливаемого села.

    По итогам встречи Хинштейн пообещал дать конкретную оценку работе чиновников и подчеркнул, что задача власти – обеспечить заботу о жителях. «На встречах с людьми принимать кадровые решения неправильно. Мы будем это делать, отталкиваясь от мнения людей, но системно и давая конкретную оценку работе чиновников», – заявил он в своем Telegram-канале.

    Хинштейн отметил, что власти должны проявлять заботу о жителях и стремиться к тому, чтобы они чувствовали эту поддержку. Он подчеркнул, что все решения будут приниматься после всесторонней оценки ситуации и мнений местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Лобановка Курской области загорелись два дома после атаки украинского дрона, пострадавших нет.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении порядка 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим жилье, по 65 тыс. рублей каждому.

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    1 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Программа «Время героев» за год обучила 83 ветерана СВО для госслужбы

    Tекст: Александра Юдина

    Программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» завершила обучение первой группы участников, из которых более 20 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти.

    На сайте программы указано, что в первый поток вошли 83 участника, отобранные по боевым заслугам, управленческому опыту и потенциалу, и приступили к обучению 27 мая 2024 года.

    Среди участников программы 21 человек награжден Золотой звездой Героя России, а всего они имеют 281 государственную награду.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа поддерживает тех, кто проявил верность Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Он отметил рвение участников и их ответственный подход к обучению.

    За время реализации программы 27 слушателей первого потока получили новые назначения, в том числе такие, как Герой ДНР Артем Жога, ставший полпредом президента в Уральском федеральном округе, и Евгений Первышов, ставший врио главы Тамбовской области. Лидирующие позиции, по словам руководителя программы Марии Костюк, должны принадлежать тем, кто доказал свою верность стране.

    Участники программы освоили модули по государственной политике и управлению, экономике и инвестициям, а также прошли стажировки в Сахалинской и Нижегородской областях и на Северном полюсе.

    Среди спикеров были представители администрации президента, члены правительства и главы регионов. Участники проходят стажировки в ключевых государственных органах.

    Более 65 тыс. участников СВО подали заявки на участие в программе, и сейчас идет дополнительный отбор для формирования второго потока.

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    1 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Маск заявил, что президент США на встрече с Зеленским настаивал на прекращении огня

    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На встрече в Вашингтоне президент США предлагал остановить конфликт на Украине, тогда как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск.

    Маск прокомментировал отрывок встречи президента США Владимира Зеленского, где американский лидер отчитывает главу киевского режима за нежелание прекратить огонь, передает РИА «Новости».

    Маск заявил, что Трамп настаивал на прекращении огня на Украине, которое остановило бы «мясорубку», тогда как Зеленский лишь стремился получить новые финансовые средства для продолжения боевых действий.

    Ранее Илон Маск заявил, что своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

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    28 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Министр обороны США приказал Киберкомандованию прекратить атаки на Россию

    Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить операции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, что свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

    Министр обороны США Пит Хегсет дал указание Киберкомандованию США остановить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Record. Указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо. Приказ, однако, не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности в отношении России.

    Источники издания отмечают, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой. Решение было принято на фоне текущих геополитических событий и направлено на снижение напряженности между странами.

    Киберкомандование уже начало анализировать последствия указа Хегсета. «Командование начало составлять »оценку рисков« для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России», сообщают источники.

    Пока неясно, как данное решение повлияет на общую стратегию США в киберпространстве, однако оно может стать значительным шагом в изменении российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению американской стороны о значительном сокращении военных расходов США и России. Это могло бы служить шагом в направлении снижения напряженности между странами.

    Министерство обороны США подтвердило, что в 2026 финансовом году собирается снизить оборонные расходы на 8%.

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    1 марта 2025, 20:48 • Новости дня
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме призвала к срочным политическим мерам и разблокировке Бундестагом 3 млрд евро помощи Украине для укрепления безопасности в Европе.

    Бербок заявила о необходимости быстрого реагирования после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме. Она настаивает на принятии срочных политических мер, чтобы укрепить безопасность в Европе. Бербок считает, что Бундестаг должен разблокировать 3 млрд евро помощи Украине и расширить поддержку Киева, передает ТАСС.

    По ее словам, Германия должна взять инициативу, несмотря на переходный период формирования нового правительства. Она призвала все демократические партии содействовать быстрому принятию решений в сотрудничестве с Францией, Британией и Польшей. Министр отметила, что на саммите ЕС 6 марта должно быть принято решение о финансовом пакете для Украины.

    Бербок также указала на необходимость укрепления европейской обороноспособности в свете изменений в политике США. По ее мнению, Европа должна защищать свои интересы и ценности, включая расширение противовоздушной обороны Украины и поставки оружия.

    Между тем, президент Польши Анджей Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с президентом США после их конфликта в Белом доме. По мнению польского лидера, США являются единственной силой, способной разрешить украинский конфликт, в то время как Минские соглашения и работа Нормандской четверки не принесли результатов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    1 марта 2025, 21:21 • Новости дня
    Ударом «Искандера» по полигону на Украине уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы

    Ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области уничтожены 150 бойцов ВСУ и иностранные инструкторы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские военные осуществили удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Отмечается, что в результате удара были уничтожены до 150 украинских националистов, из которых до 30 человек являлись иностранными инструкторами.

    Указанный полигон использовался для подготовки военнослужащих 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что эта операция была частью продолжающихся военных действий в регионе. Применение ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить точные и мощные удары по ключевым военным объектам противника.

    Ранее российские войска уничтожили ракетным ударом ОТРК «Искандер» замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области.

    В Минобороны сообщали, что ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине.

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    1 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет

    Лидер КНДР передал через Ли Хи Ена боевой привет Путину на встрече в Москве

    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи, прошедшей 27 февраля в Москве.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 27 февраля член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. По данным ЦТАК, встреча прошла в дружественной и товарищеской атмосфере.

    «Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», – передает ЦТАК.

    В ходе встречи президент Путин выразил благодарность КНДР за поддержку России. Он отметил, что между двумя странами существуют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». Путин также подчеркнул, что 2024 год стал историческим в двусторонних отношениях, так как в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Как сообщает ЦТАК, во время встречи Путин передал свои теплые слова и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Ли Хи Ена в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейское Минобороны заявило о готовности реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, включая участие стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.

    Ким Чен Ын выразил поддержку действиям России и заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине.

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    1 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого предоставил разъяснения относительно попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    В беседе Лавров объяснил, что атака была предпринята киевским режимом с использованием беспилотников.

    Петер Сийярто отметил, что Венгрия рассматривает атаку на «Турецкий поток» как угрозу своему суверенитету. Венгерский министр заявил, что газопровод играет ключевую роль в обеспечении надежности поставок природного газа в страну и его возможная неработоспособность может подорвать энергетическую безопасность Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто также выразил обеспокоенность тем, что Европейская комиссия ранее гарантировала, что Украина не будет атаковать газовую инфраструктуру, ведущую в Европейский союз. В связи с этим он призвал ЕК прояснить, выполняются ли эти гарантии.

    Ранее Лавров призвал Турцию принять меры после атаки Вооруженных сил Украины на объект «Турецкого потока».

    Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».

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    1 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Минобороны заявило о безуспешных попытках Киева восполнить потери

    Минобороны России: Киев не смог мобилизовать нужное число добровольцев для ВСУ

    Минобороны заявило о безуспешных попытках Киева восполнить потери
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не смогла набрать даже 4 тыс. добровольцев в феврале, несмотря на запуск нового контракта для молодежи, потери ВСУ в этом месяце составили 38 920 военнослужащих, заявило Министерство обороны России.

    Попытки Киева восполнить потери в армии не увенчались успехом. Даже с запуском нового контракта для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет с 11 февраля, не удалось привлечь и пары тысяч добровольцев, в то время как месячный целевой показатель составляет 4 тыс. человек, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, в феврале сотрудники территориальных центров комплектования мобилизовали менее 28 тыс. украинцев, тогда как общие потери ВСУ за этот период составили 38 920 человек. Для сравнения, в январе потери составили 51 960 военнослужащих, но мобилизовано было лишь около 28 тыс. человек. В декабре 2024 года с потерями в 48 470 человек мобилизовали около 33 тыс.человек, а в ноябре на фоне потерь в 60 805 человек мобилизовали лишь около 34 тыс. человек

    Эти данные подтверждают, что количество раненых и убитых военнослужащих ВСУ стабильно превышает количество мобилизованных, что свидетельствует о провале усилий Киева по восполнению военных потерь.

    Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что в украинских военкоматах взятки за освобождение составляют от одной до 12 тыс. долларов и призвал к их расформированию.

    Украинские военные начали носить шевроны с надписью «бусифицирован ТЦК», намекая на мобилизацию через территориальные центры комплектования.

    Пленный украинский военный рассказал, что в ВСУ мобилизуют также больных и пожилых людей, несмотря на их состояние здоровья.

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    1 марта 2025, 14:27 • Новости дня
    ВСУ не смогли эвакуировать застрявшую в грязи под Суджей технику НАТО

    Российские дроны выявили застрявшую в черноземе технику НАТО под Суджей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дроны обнаружили, что украинские силы не смогли эвакуировать застрявшую в грязи под Суджей технику НАТО, включая американский бронетранспортер и бронеавтомобили.

    Российские военные, используя дроны, выявили, что Вооруженные силы Украины не смогли вывести технику НАТО из района Суджанского котла, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Shot. Эвакуация техники стала невозможной из-за того, что машины застряли в грязи и черноземе, который стал непреодолимым препятствием после весенней оттепели. Украинские силы пытались организовать альтернативный путь снабжения через Олешню, но потеряли десять единиц техники за сутки.

    Сложности усугубило наблюдение российских сил за основным маршрутом через Юнаковку и Суджу. В результате колонна не смогла ни продвинуться вперед, ни отступить из формирующегося окружения под Суджей. Непрерывные дожди повысили влажность до 73%, что сделало местность непроходимой для различной военной техники.

    Среди застрявших в грязи машин оказались американский бронетранспортер M113, два бронеавтомобиля MRAP, украинский БТР «Козак» и санитарный автомобиль УАЗ. Российские FPV-дроны продолжают поражать обездвиженные машины, нанося существенные потери украинским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области освободили, за неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне специальной военной операции, а российский дрон «Князь Вандал» уничтожил автотранспорт ВСУ в Курской области.

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    1 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие ВПК Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 190 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45024 беспилотника, 600 ЗРК, 21946 танков и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22170 орудий полевой артиллерии и минометов, 32349 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли девять ударов высокоточным оружием, в частности, ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

    За предыдущую неделю ВС России нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    1 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Стало известно о создании надувной защиты от БПЛА в России

    В России разработали систему надувных аэростатов для защиты объектов от беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    Как сообщает ТАСС, в России создана система надувных аэростатов для защиты от беспилотников. Разработкой занималась команда Воронежского института высоких технологий, опираясь на опыт Великой Отечественной войны. Аэростаты должны обеспечить защиту важных объектов, таких как склады и электростанции.

    Система основывается на опыте борьбы с бомбардировочной авиацией нацистской Германии в битве за Москву в 1941-1945 годах. В то время аэростаты значительно затрудняли маневренность самолетов, что повышало эффективность зенитной артиллерии. Это привело к снижению результативности бомбардировок и отказу противника от массированных налетов.

    Элементы новой системы размещаются на расстоянии от 1 до 10 км от защищаемых объектов, на высотах до 3 км. В их состав входят надувные аэростаты, тросы и защитные сети. Также предусмотрено устройство интеллектуального управления, позволяющее изменять конфигурацию системы как в автоматическом, так и в ручном режиме.

    Разработчики отмечают, что система позволяет реконфигурировать защитные зоны, подстраиваясь под текущие потребности, что делает ее особенно эффективной. Она способна защищать различные инфраструктурные объекты, сохраняя их от возможных атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками самолетного типа.

    Российские военнослужащие начали применять карманные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников, совершенствуя тактику обороны.

    Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

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    1 марта 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
    Российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили Скудное и Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Зеленым Гаем, Поддубным, Искрой ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены две станции РЭБ.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Литвиново, Карасевки и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ около Петропавловки, Купянска-Узлового Харьковской области и Нового ДНР.

    При этом потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесея поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады спецназначения возле Константиновки, Белокузьминовки, Дружковки, Платоновки, Клебан-Быка и Яблоновки ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 170 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113 и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Зверево, Димитрова, Московского, Красноармейска и Удачного ДНР.

    Противник потерял до 345 военнослужащих, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малой Токмачки, Новопокровки, Каменского Запорожской области, Токаревки, Антоновки и Приднепровского Херсонской области.

    ВСУ при этом потеряли до 95 военнослужащихартиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Всего же за прошедшую неделю были освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях, в частности,  российские войска освободили Никольский, Орловку и Погребки в Курской области.

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    1 марта 2025, 19:58 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались после удара российской артиллерии в Курской области

    Российская артиллерия в Курской области уничтожила позиции ВСУ, три украинских десантника сдались в плен

    Tекст: Вера Басилая

    В результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ в Курской области российскими войсками было уничтожено шесть украинских десантников, еще трое позже попали в плен, сообщил офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» с позывным «Витязь».

    Офицер сообщил о результатах артиллерийского удара по позициям ВСУ в Курской области. В результате обстрела гаубицей Д-30 были уничтожены позиции 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Старой Сорочины, передает РИА «Новости».

    Офицер с позывным «Витязь» рассказал, что комплексные действия артиллерийского расчета и разведывательных БПЛА позволили успешно уничтожить укрепленную позицию противника. Шесть украинских десантников погибли в результате артиллерийского огня, один был ранен.

    После артиллерийской атаки российские штурмовые подразделения провели зачистку уничтоженных позиций, взяв в плен троих украинских военнослужащих. Офицер отметил, что российские силы не понесли потерь в ходе операции.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 220 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 11 бронемашин, семь артиллерийских орудий и семь пунктов управления БПЛА, а также склад боеприпасов.

    Российские дроны обнаружили, что украинские силы не смогли эвакуировать застрявшую в грязи под Суджей технику НАТО, включая американский бронетранспортер и бронеавтомобили.

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