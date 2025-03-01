Хинштейн обещал оценить работу чиновников в Курской области

Врио губернатора Курской области пообещал оценить чиновников после жалоб жителей

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел открытую встречу с жителями Льгова и прилегающих районов региона. Во время встречи одна из жительниц выразила недовольство работой главы Вышнедеревенского сельсовета, сообщив, что не получила финансовую помощь после переезда из обстреливаемого села.

По итогам встречи Хинштейн пообещал дать конкретную оценку работе чиновников и подчеркнул, что задача власти – обеспечить заботу о жителях. «На встречах с людьми принимать кадровые решения неправильно. Мы будем это делать, отталкиваясь от мнения людей, но системно и давая конкретную оценку работе чиновников», – заявил он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что власти должны проявлять заботу о жителях и стремиться к тому, чтобы они чувствовали эту поддержку. Он подчеркнул, что все решения будут приниматься после всесторонней оценки ситуации и мнений местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Лобановка Курской области загорелись два дома после атаки украинского дрона, пострадавших нет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении порядка 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим жилье, по 65 тыс. рублей каждому.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.