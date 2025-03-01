Посол МИД России Мирошник увидел обман в сборе денег на Украине на ядерное оружие

Tекст: Вера Басилая

Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале , что сбор денег на Украине на ядерное оружие является примером «классического развода», который эксплуатирует эмоциональное напряжение людей из разных стран.

По его словам, средства будут украдены, так как никто не станет продавать или искать возможность приобретения ядерного оружия.

По мнению Мирошника, инициатива сбора денег на ядерное оружие нацелена на манипуляцию чувствами и страхами людей. Это происходит на фоне обострившейся политической ситуации, вызванной перепалкой Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, и служит для извлечения выгоды из текущей обстановки.

Ранее украинский банкир Олег Гороховский сообщил о начале сбора средств на ядерное оружие после словесной перепалки между Владимиром Зеленским и президентом США в Белом доме.

Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским после скандала в Овальном кабинете.

Президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину в ходе совещания с сотрудниками национальной безопасности.