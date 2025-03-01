Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.4 комментария
В футбольные правила внесены изменения
IFAB изменил правило удержания мяча вратарем до восьми секунд
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел новое правило, ограничивающее время удержания мяча вратарем до восьми секунд, с наказанием в виде углового удара за превышение.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес ряд изменений в правила футбольных матчей, сообщает РИА «Новости». Одним из ключевых нововведений стал пересмотр времени, которое вратарь может держать мяч в руках. С 1 июля 2025 года, при начале сезона 2025/26, если вратарь будет задерживать мяч в руках дольше восьми секунд, вместо свободного удара, который редко применялся на практике, будет назначаться угловой удар.
Изменения коснулись и других аспектов игры. В частности, только капитаны команд теперь имеют право общаться с арбитром, что должно улучшить коммуникацию между игроками и судьями. Другое новшество касается правила о спорном мяче: теперь мяч будет возвращаться команде, владевшей им до остановки игры.
Также IFAB ввел изменение, касающееся правила о мяче в игре. Теперь свободный удар будет назначаться, если кто-либо из представителей команды коснется мяча, уходящего за пределы поля, без намерения повлиять на игру. Вдобавок, на стадионах появится возможность объявления арбитром своих решений по микрофону. Это новшество будет протестировано, в том числе, на обновленном клубном чемпионате мира в США, который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.
Эти изменения направлены на повышение динамики и прозрачности футбольных матчей, что, как надеются в IFAB, сделает игру более честной и увлекательной для зрителей. Кроме того, ФИФА рекомендовала протестировать камеры на арбитрах в предстоящих турнирах, что также будет апробировано на клубном чемпионате мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый агентский регламент ФИФА может угрожать российскому футболу. Болельщики резко противятся введению Fan ID. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил изменения в правилах, отменив «тройное наказание» за фол в штрафной, что означает, что игрока больше не будут удалять при назначении пенальти.