Почему болельщики резко противятся введению «Fan ID»

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7 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Кто помогает мошенникам воровать деньги с банковских карт

Россияне едва ли не ежедневно сталкиваются со звонками с подменных номеров Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
Банки не заметили снижения активности телефонных мошенников, несмотря на новый закон, по которому операторы обязаны блокировать звонки аферистов с подменных номеров. В банковской сфере, чтобы сделать воровство бессмысленным, обсуждают и возможность блокировки посреднических счетов, куда преступники переводят украденные деньги. Почему кражи денег с карт россиян продолжаются до сих пор и кто в этом помогает мошенникам? Подробности...
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«Ложь, фальсификации и ошибки». Почему на Западе отказались верить США на слово

Представитель Госдепа Нед Прайс – один из тех чиновников, кто вступил в пикировку со СМИ Susan Walsh/АР/ТАСС
Общественность и ведущие СМИ в Америке отказываются верить на слово властям про «вторжение» России на Украину, требуя доказательств, которых Белый дом не дает. Репутационный кризис объясняется как многочисленными фактами лжи, фальсификаций и ошибок со стороны Вашингтона, так и сложностями американских властей в работе с разведкой, указывают эксперты. Как власти США намерены компенсировать исчерпанный кредит доверия? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России сформировались уже 37 мигрантских гетто, утверждают авторы социологического исследования по данной теме. Формируются они везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Встречей с Путиным Макрон решает две проблемы

Президенты России и Франции регулярно поддерживают контакт REUTERS/Stephane De Sakutin
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. О чем будут разговаривать два президента, почему Макрон с этим визитом так хотел опередить немецкого канцлера – и как происходящее связано с глобальной борьбой за власть как во Франции, так и в Евросоюзе в целом? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему болельщики резко противятся введению «Fan ID»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так. Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Подробности...

Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
К концу этого года в Германии должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему мы не звоним родителям

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Даже социальная реклама навязчиво напоминает нам: «Позвони родителям». И эта, помните, со списком дел и «Позвонить маме — опять не успел». Мы избегаем звонить родителям, избегаем приезжать. Не потому, что мы их не любим. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Дмитрий Грунюшкин

    Почему болельщики резко противятся введению «Fan ID»

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		7 февраля 2022, 12:54

    Российский футбол напоминает тяжело больного человека, на котором «конвульсиум» докторов вместо лечения испытывает разные препараты, с любопытством наблюдая – выживет пациент или таки всё? Причем доктора эти съехались из разных больниц и институтов. Тут вам и Минспорта, и РФС, и Роспотребнадзор, и силовики – кто только не тащит на опыты свою коробочку экспериментальных лекарств. То заставят играть зимой по колено в снегу, подстраиваясь под Еврокубки. И сразу «успехи» понеслись, медали складывать некуда. То лимит на легионеров сожмут, то расширят. То закроют стадионы на карантин, и футболисты гоняют мяч в гробовой тишине так, что на телетрансляциях слышно, как матерятся тренеры. То разрешат заполняемость на 10 процентов, то на 30, то на все 100 для международных матчей без какой-либо логики.

    Из «свеженьких» пилюль отметим принятие так называемого «Закона о Fan ID» или «паспорта болельщика». По мнению разработчиков, это поможет бороться с беспорядками на стадионах. Правда, когда такие беспорядки случались в последний раз, с трудом могут вспомнить даже ветераны фанатского движения. Паспорт болельщика можно оформить на Госуслугах. То есть он содержит в себе абсолютно все личные данные человека. Купить билет можно будет только предъявив этот аусвайс. И если человек уже засветился в противоправных действиях на стадионе, «айди» ему не дадут и на стадион он не попадет.

    Звучит будто бы логично и оправданно. Но почему так резко противятся этому нововведению болельщики? Давайте разбираться. Для начала отделим мух от котлет. Закон считается «антифанатским». Сторонники его уверяют, что именно фанаты являются главной проблемой российских стадионов. Но так ли это? Многие «мирные граждане» просто не понимают ситуации, не разбираясь в «околофутбольной» иерархии. На деле она выглядит следующим образом.

    Есть обычные болельщики, так называемые «кузьмичи», к коим смело могу отнести и себя. Они болеют за свой клуб чаще всего возле телевизора, но время от времени выбираются на стадион, на боковые трибуны, в основном на знаковые матчи. Для них главное – футбол. Среди них есть много истинных ценителей игры, которые разбираются в нюансах получше многих тренеров.

    Есть фанаты. Это организованное движение, со своей дисциплиной и правилами. Фанатам отдаются, обычно, торцевые трибуны за воротами. Это они создают тот неповторимый антураж футбольного матча, устраивают яркие красочные перфомансы, гонят команду вперед. Когда весь стадион что-то скандирует в едином порыве – это всегда идет с фанатского сектора. «Кузьмичи» в силу своей неорганизованности могут только реагировать на что-то, но не могут организовать. Для этого нужны заводилы, которых на боковых трибунах нет. Они все на «секторе».

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    И есть «хулиганы», они же «хуллс», они же «ультрас». Этим людям футбол нужен не сам по себе, а как средство объединения. Для этих парней важнее всего адреналин и битва. «Накрыть» и отметелить «врагов» в кафе или парке. «Забить стрелу» и провести честный бой стенка на стенку. Казалось бы, именно они представляют угрозу массовым мероприятиям. Но так может думать только не знакомый с реалиями человек. «Ультрас» не нужен стадион для своих акций. Спортивная арена в качестве поля битвы давным-давно является крайне неудобным местом, потому что битком набита камерами наблюдения и выбраться из чаши, не подвергаясь почти стопроцентной вероятности задержания, крайне проблематично. Все акции и «махачи» «ультрас» происходят за пределами стадионов, порой в глухом лесу. Последнее на моей памяти яркое событие такого рода произошло аж в 2011 году, на матче «Спартак»-ЦСКА в Лужниках, когда «диверсанты» красно-белых по крыше пробрались к сектору красно-синих, свистнули вражеский баннер и утащили в свое логово, где потом демонстративно сожгли. В общем, мирным болельщикам хулиганы не опасны, их пути практически не пересекаются.

    От былых сражений на трибунах из раздражающих факторов остались только пиротехническое и файер-шоу. Но происходит это только на фанатских секторах и никому, кроме них самих, никаких неприятностей не доставляет. Хотят дышать дымом – да ради Бога. На эти трибуны человеку со стороны попасть весьма затруднительно. Там все места выкуплены заранее по абонементам. Да и пиротехника стала уже нечастым явлением. Камеры вычисляют поджигателей отлично. Случаются еще неполиткорректные кричалки. Но, поверьте, разобрать отдельные слова этих кричалок на ревущем стадионе может только тот, кто заранее выучил партитуру. Вот против этих фанатских секторов и направлен новый закон. Ну что ж, выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так.

    Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Именно они поддерживают команду в случае неудач. Именно к этим секторам идут игроки поклониться после победы или повиниться после поражения. Эти сектора всегда полны, в любую погоду и на любом матче. Для них неважно, с кем команда играет сегодня – с вечным антагонистом, соперником по таблице или глухим аутсайдером. Они всегда придут. Они гоняют с клубом на выезды. После череды поражений, когда «кузьмичи» и «глоры» махнут на команду рукой и боковые трибуны будут пусты, фанатский сектор все равно будет бить в барабан и махать флагами.

    После матча с «Зенитом», когда несколько сотен болельщиков ЦСКА загремели в полицейские пикеты, прошла массовая акция болельщиков разных клубов. На 20-й минуте фанаты ушли с трибун. Это выглядело поистине сюрреалистично. Полные трибуны, заводной матч, шум-гам. И вдруг все резко смолкает. Камеры показывают, как сотни фанатов покидают стадион. И дальше игра идет почти в тишине. слышно, как мяч падает на траву. А ведь с боковых трибун не ушел никто! Просто из костра убрали дрова и остались угли, в которых можно испечь картошку, но не погреешься.

    Так что победа над фанатами окажется для организаторов закона поистине пирровой. Хотя, вполне вероятно, что их это совершенно не волнует. Клубам все это тем более не нужно, поскольку при всех «терках» с фанатами там понимают, что без них шоу станет пресным. И если чиновники Минспорта надеются, что тихий и спокойный стадион привлечет на трибуны семьи с детьми, как они говорят, то эти чиновники никогда не были на футболе. Футбол – это праздник. Именно на праздник ходят семьями. А кому нужен скучный праздник?

    В Италии и Турции введение подобной системы идентификации привело к мгновенному двукратному снижению посещаемости матчей. Итальянские власти вынуждены были дать задний ход. Теперь там «Fan ID» лишь рекомендация, а не обязательный документ. Но у нас, конечно, все будет по-другому. Чиновники, ссылающиеся на британский опыт, забывают, что война с фанатами, которую начала Маргарет Тэтчер, случилась, когда на британских стадионах реально ручьями лилась кровь. Там правили бал «хуллз». Там, черт возьми, убивали. И даже там нет никаких «айди», там именные абонементы, какие давным-давно есть и у наших клубов.

    А тем временем фанатские организации объявляют о начале бойкота «Fan ID». Они заявляют, что ни при каких обстоятельствах не будут оформлять себе эти документы, а, значит, не будут посещать спортивные мероприятия до полной отмены этой инициативы. На данный момент в акции участвуют болельщики полутора десятков клубов. Среди которых 11 из 16 команд Премьер-лиги. И без того едва дышащие из-за ковидных ограничений клубы получат еще один мощнейший удар.

    Тренеры многих клубов, включая Валерия Карпина и братьев Березуцких, однозначно на стороне болельщиков. Что думают футболисты, неизвестно, руководство РПЛ строго рекомендовало игрокам помалкивать на этот счет. А тем временем на трибунах становится тише.

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