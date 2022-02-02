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Самые заметные события Олимпийских игр решили показать во «ВКонтакте»
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К старту одного из главных спортивных событий года – зимних Олимпийских игр – социальная сеть «ВКонтакте» подготовила несколько олимпийских проектов.
Тематическая лента «Пекин-2022» объединит главные новости Игр. В мини-приложении «Спорт» появится новый раздел, где можно будет следить за медальным зачетом и устанавливать олимпийские эмодзи-статусы. А поддержать сборную Олимпийского комитета России поможет кампания #wewillROCyou, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Новая лента объединит самые громкие новости и интересные обсуждения Олимпиады. Здесь можно будет узнавать результаты соревнований, следить за медальным зачетом, смотреть видео с самыми яркими моментами, знакомиться с мнениями экспертов из медиа и тематических сообществ. Появится возможность и прямо из ленты присоединиться к дискуссиям в комментариях: поделиться прогнозами, рассказать о своих фаворитах, обсудить спорные моменты.
Лента «Пекин-2022» будет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения – среди тематических лент, а также по прямой ссылке на всех платформах.
К Олимпиаде «ВКонтакте» запустит спецраздел в мини-приложении «Спорт». Из мини-приложения будет легко перейти к чатам, чтобы найти единомышленников и поделиться впечатлениями от Игр. В мини-приложении можно будет установить олимпийский эмодзи-статус: это возможность поддержать команду в любимом виде спорта и поделиться эмоциями. Друзья узнают, за какими соревнованиями на Играх следишь активнее всего, – например, за сноубордом, керлингом или конькобежным спортом.
К Олимпиаде пользователей «ВКонтакте» ждут и другие проекты. Их объединит символ зимы – снежки, спрятанные в разных разделах социальной сети. Уже с 3 февраля любители спорта, которые найдут пасхалки, смогут быстро перейти к активностям, посвященным Играм: отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом, узнать больше о новостях соревнований.
Пасхалки помогут и быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou. Это возможность присоединиться к общероссийской кампании и поддержать спортсменов, которые выступают от лица Олимпийского комитета России, или ROC (Russian Olympic Committee). Участниками кампании уже стали знаменитости и лидеры мнений: Тина Канделаки, Тимати, DJ Smash, Сергей Лавров, Мария Захарова и многие другие. А теперь к ней смогут присоединиться все желающие.
Поддержать российских атлетов и присоединиться к кампании #wewillROCyou смогут и пользователи клипов «ВКонтакте». Для этого нужно выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске – на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.
Кроме того, в клипах можно будет почувствовать атмосферу Олимпиады. На платформе появится подборка коротких вертикальных роликов #пекин2022, которая соберет все ролики об Играх. Спортсмены расскажут о закулисье соревнований, эксперты поделятся оценками, а популярные блогеры и пользователи клипов призовут болеть за сборную.
«Миллионы любителей спорта «ВКонтакте» будут наблюдать за Олимпиадой в Пекине. Мы не могли обойти стороной главное событие зимы в мире спорта – поэтому предлагаем инструменты, с которыми легко следить за любимой сборной на Играх. Мы используем форматы, которые уже хорошо показали себя. Так, в прошлом году пользователи больше 4 млн раз устанавливали эмодзи-статусы, посвященные чемпионату Европы по футболу. А специальный раздел мини-приложения «Спорт» привлек тогда 7 млн человек», – отметил руководитель спортивных проектов «ВКонтакте» Виктор Першин.
«ВКонтакте» запускает тематические ленты к крупным спортивным событиям. Лента «Токио-2020» собрала самые яркие моменты летней Олимпиады, разные мнения болельщиков и экспертов. Она объединила 21 млн пользователей, а в день ленту просматривали в среднем 2,9 млн человек. Кроме того, к чемпионату Европы по футболу ВКонтакте появилась лента «Евро-2020» – она стала второй по вовлеченности пользователей после ленты «Для вас» с персональными рекомендациями записей.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Названы сроки затопления МКС в океане
Международную космическую станцию (МКС) могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года, следует из данных, приведенных в докладе НАСА.
«Последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года», – сообщили в НАСА, передает РИА «Новости».
Также в документе приводится таблица, где представлен план ухода МКС с орбиты с возможным последующим затоплением в океане.
«В конечном итоге после осуществления маневров для выстраивания конечной траектории и предполагаемой точки попадания обломков над кладбищем космических кораблей ... операторы МКС выполнят включение двигателей, что должно опустить МКС как можно ниже и обеспечить безопасный вход в атмосферу», – говорится в отчете.
Ранее представители НАСА обратились к России с просьбой возглавить миссию по выведению с орбиты Международной космической станции (МКС) с ее последующим затоплением в океане.
Руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявлял, что системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа.
До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта МКС, но речь о затоплении станции в 2025 году не идет.
Он также заявлял, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Путин навал европейскую страну, в которой не будет проблем с газом в 2023 году
Во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, но не у Венгрии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа на еще 1 млрд кубометров в год.
Также было предложено расширить сотрудничество между странами в энергетике, транспорте, промышленности и АПК. Российская сторона ответила положительно на предложения, включая вопрос газа, передает РИА «Новости».
Напомним, встреча Путина и Орбана проходила в Москве 1 февраля. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.
Зеленский заявил, что не помнит авторов Минских соглашений
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность.
«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаем, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, Минские соглашения не идеальны, Киев борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат.
«Никто не говорит, что нет раненых или погибших, к сожалению, такие случаи есть, но мы точно видим, что этот градус снижен… Я не говорю, что это идеально и это единственная площадка для переговоров. Вы знаете еще какие-то? Скажите мне? Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то», – добавил украинский президент.
По его словам, ему не нравятся все пункты Минских соглашений, Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений, но необходимо делать «что-то, что поможет деоккупировать украинские территории».
«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», – добавил Зеленский.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил с утверждением, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Посол Антонов посоветовал Псаки почаще смотреть в зеркало
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Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» Россией других государств.
Заявление Псаки он назвал «в корне лживым, направленным на демонизацию России». Он подчеркнул, что США «так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством» свои «построенные на откровенном вранье фантазии», сообщается в Facebook посольства.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
«Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов», – сказал он, призвав «коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».
Напомним, Псаки выступила против того, чтобы ставить на одну доску действия России и США. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, Псаки повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
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У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
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Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
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Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.
Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент.
Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.
«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства.
По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».
Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей».
Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.
Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
По факту драки в отделе полиции Петербурга завели уголовное дело на инспектора ДПС
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Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Санкт-Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, в результате которого та получила травмы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.
Дело возбуждено в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), передает РИА «Новости».
Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.
Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки, передает ТАСС.
Вместе с тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям».
Отмечается, что в ходе служебной проверки была дана «всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента». Было установлено, что «действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел».
Ранее сообщалось, что после данного конфликта началась служебная проверка в отделении полиции.
Испанская газета опубликовала текст конфиденциального ответа США и НАТО России
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Испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
Издание опубликовало копии двух документов на английском языке: ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса – четыре. Основное отличие текстов, как отмечает El Pais, в том, что Вашингтон готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.
Из документов следует, что США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении НАТО. Также США и альянс предложили Москве провести переговоры по соглашениям о разоружении и «мерам укрепления доверия».
«НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем, – говорится в документе.
В тексте статьи сказано, что США в консультации с союзниками и партнерами готовы рассмотреть дополнительные меры, чтобы предупредить инциденты на море и в воздухе, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом, при этом известно, что Украину ранее проинформировали о сути документов.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Подтверждена подлинность опубликованного в СМИ конфиденциального ответа США и НАТО России
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Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Собеседник РИА «Новости» ответил утвердительно на вопрос о том, может ли он подтвердить, что появившийся в СМИ документ является подлинным.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности.
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Минздрав пересмотрел список побочных эффектов от вакцины «Спутник V»
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Центр им. Гамалеи внес два новых побочных эффекта в инструкцию вакцины «Спутник V»: заболевание суставов или светобоязнь может развиться у каждого сотого или тысячного сделавшего прививку соответственно.
Минздрав одобрил изменения раздела «Побочные действия» инструкции «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В него включены два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия, информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.
Уточняется, что вероятность возникновения остеоартрита оценена как «нечастая»: у каждого сотого или тысячного, получившего вакцину. Информация об этом приведена в инструкции препарата, там же указано, что данные о реакциях получены во время клинических испытаний.
Еще один новый побочный эффект вакцины «Спутник V» – фотофобия, или светобоязнь. Частота встречаемости аналогична остеоартриту.
Также в новой инструкции к вакцине изменена частота встречаемости ранее известных побочных эффектов. Как указано в документе, снижена частота желудочно-кишечных нарушений, которые теперь могут встречаться «очень редко», а именно у одного человека из 10 тыс. вакцинированных. Также по новым оценкам, к очень редким побочным эффектам отнесли заложенность носа, першение в горле, ринорею, увеличение регионарных лимфатических узлов, головную боль, головокружение и обмороки.
Кроме того, в инструкцию включены описания единичных случаев воспалительной полиневропатии, однако связь с введением вакцины не установлена.
Ранее были названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»: тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
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Гордон указал на «пакостную манеру» Собчак
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Ведущий программы «Док-ток» на Первом канале Александр Гордон обратился к коллеге по проекту Ксении Собчак, обвинив ее в двуличии.
В эфире YouTube-шоу «ASK» Гордон заявил, что он не встречается с Собчак в студии программы, поскольку «Док-ток», который ведет он, и тот, который ведет Собчак, – два разных проекта. Гордон заявил, что ведущая ведет себя по-разному на телевидении и на YouTube.
«Вы на YouTube говорите одно, а в ящике прямо противоположное. Правильно я понимаю, что есть две Ксении Собчак?» – поинтересовался Гордон.
Он добавил, что у его коллеги есть «пакостная манера» – приглашать на интервью личностей, которые не являются для нее интересными. Гордон не понимает, зачем звать человека для того, чтобы на чем-то его поймать, укорить и припомнить былое.
Ранее члены партии «Ветераны России» обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак. Активисты уверены, что телеведущая агитирует за изменение государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине. «Ветераны России» обратились к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведет передачу «Док-ток».
В СМИ появилась информация, что шоу «Док-Ток» на Первом канале будет закрыто в связи со стартом нового телевизионного сезона и созданием новых программ. Однако Первый канал опроверг закрытие шоу.
На Украине рассказали о злости Зеленского на США
Президент Украины Владимир Зеленский злится на американцев, которые ежедневно твердят об угрозе «российского вторжения» в страну, из-за чего Украина потеряла миллиарды долларов, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.
«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 млрд улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
По словам бывшего чиновника, США используют Украину как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.
Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, обвинив Зеленского в обмане избирателей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не паниковать и заявил, что экономика страны стабилизируется, а финансовая система находится под контролем.
До этого руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику.
Между тем, сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4 –5 млрд долларов.
Вместе с тем, он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
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Захарова объяснила главе МИД Британии разницу между Черным и Балтийским морями
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла уровень знаний главы МИД Великобритании Лиз Трасс, заявив, что британскому министру «надо что-то делать с географией», а также призвала обратить внимание на угрозы, исходящие не от России, а от политиков в Лондоне.
Захарова написала в Telegram, что «на днях министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отвлеклась от «монгольских и татарских нашествий на Украину» и сконцентрировалась уже на «агрессии России» в отношении этой страны».
Она привела цитату главы МИД Британии в интервью «Би-би-си», где та рассуждает о «сдерживании России»: «Здесь, в Великобритании, мы собираемся принять новые законы с тем, чтобы мы могли «поразить цели» – тех, кто является ключевыми фигурами для дальнейшего существования российского режима, сохранения Кремлем власти. Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения».
Захарова на это написала: «Миссис Трасс, Ваши знания в области истории – ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы «защитить Прибалтику», надо действовать не через Черное море, а через Балтийское (...) ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще – Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного».
Кроме того, «у НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика – это не только пивоваренная компания), кроме трех прибалтийских членов, расположены еще Польша, Германия и Дания». По словам Захаровой, «страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море – приплыли».
«Главное, чтобы киевские союзники не продолжали наставить на том, что Крымского моста нет, потому что «русские все придумали, и построить его невозможно», – добавила она.
При этом официальный представитель МИД указала, что «он (мост) есть, и на капитанском мостике, памятуя о катаниях на танке по Прибалтике, надо будет пригнуться, чтобы не удариться лишний раз головой – он не разводной».
«Правда, в запасе у британской дипломатии всегда остается поход в Балтийское море со стороны Черного через Северный Ледовитый океан. Вопрос все рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот «хайли-лайклие образованием?», – продолжила Захарова.
Она добавила, что «если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков».
«С географией главе Форин-офис надо что-то делать. Даже не потому, что это британский министр иностранных дел, – исходя из каких критериев распределяются министерские портфели в развитых монархических демократиях, дело не наше. А потому, что Англия раньше была великой морской державой и остается морской до сих пор», – заключила дипломат.
Напомним, в Лондоне объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.