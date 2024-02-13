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    Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    13 февраля 2024, 11:50 Мнение

    Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    К футбольным агентам все относятся по-разному. Кто-то считает, что это главное зло, которое взращивает коррупцию и убивает молодых игроков. А кто-то считает, что настоящий агент – это, по сути, HR-специалист, помогающий спортсмену заниматься своим главным делом и не отвлекаться на бытовые и юридические вопросы. Правы и те и те, разница только в каждом конкретном специалисте и наличии у него совести.

    В агентском поле есть человек, которого можно назвать идеалом в этом бизнесе. Это Дэн Мильштейн, создатель целой агентской империи для хоккеистов из России, желающих перебраться в НХЛ. Он не только помогает игрокам решить все вопросы, но и выбивает своим подопечным жирные контракты: именно Мильштейн в свое время сделал Михаила Сергачева самым высокооплачиваемым защитником в истории североамериканской лиги. Но таких агентов – единицы. В основном эта работа подразумевает личную выгоду (в большинстве случаев), но никак не цель помочь карьере и жизни игрока.

    В октябре 2023 года в ФИФА решили навести порядок в этом деле и приняли новый агентский регламент. Но он может больно ударить по российскому футболу. История вопроса такова. В январе 2023 года международная футбольная федерация постановила, что агентскую деятельность можно вести только после получения необходимой лицензии. Нечто подобное работало до 2014 года, когда ФИФА самостоятельно управляла посредниками, но затем передала эту нагрузку на национальные федерации. И вот все вернулось назад. В ФИФА посчитали, что на фоне невероятных сумм за трансферы агентский бизнес разросся до немыслимых масштабов, поэтому нужно брать ситуацию в свои руки. В этом есть смысл. Например, известный агент Мино Райола в свое время представлял сразу три стороны: клуб-покупатель, игрока и клуб-продавец. Таким образом, он заработал почти 50 млн евро, продав Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».

    Из основных нововведений стоит отметить следующее. Родственникам футболиста будет дозволено представлять его интересы только при наличии лицензии. Агент клуба-продавца получит максимум 10% компенсации от суммы трансфера, а агент клуба-покупателя до 3% от годового оклада игрока, как и личный агент футболиста.

    Такие изменения устроили не всех, ведь это спровоцирует увеличение количества серых схем. Основная масса агентов убеждена, что ФИФА не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность. Тем более услуги HR регулируются законодательством конкретной страны, и в соответствии с ним агент может получать любую компенсацию, в зависимости от государства. Тем не менее ФИФА нарисовала шлагбаум и сказала – «хватит». Логично, что некоторые страны уже оспорили это решение, в том числе Германия, Испания и Италия. Немцы аргументировали свое решение тем, что в Евросоюзе запрещены любые ограничения свободной торговли, поэтому подали в суд с просьбой проверить законность требований ФИФА. Примечательно, что это сработало: соответствующий запрос попал в Европейский суд, и пока что новые правила не действуют на территории Германии.

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть. Вполне возможно, что агенты начнут уводить своих клиентов в клубы из лиг, где не прочь обойти требования ФИФА через серые выплаты. Серьезные команды на это явно не пойдут, опасаясь санкций, а вот клубы поменьше – вполне.

    В таком случае можно будет забыть о развитии молодых футболистов, так как агенты могут пробивать жирные контракты в РПЛ, где до сих пор существует лимит на легионеров. Хочешь перспективного русского игрока? Плати еще больше, чем раньше, да и с увеличенными комиссионными. Еще сложнее ситуация будет в низших лигах, в которых компенсация за трансфер гораздо меньше, как и оклады игроков. Агентам просто не будет смысла заниматься переходом футболиста с зарплатой в условные 100–200 тыс. руб., учитывая максимальные 3% комиссии от этой суммы.

    Выходит, что при бездействии футбольных властей ситуация может выйти из-под контроля. Нерыночные ограничения скорее всего заставят агентский бизнес уйти из белой зоны, а представители топовых футболистов начнут переориентировать сделки на чемпионаты, где не приняли новый регламент. В низших лигах бизнес агентов и вовсе может исчезнуть из-за отсутствия финансовых выгод, то есть игроки будут заниматься своими делами лично.


    Пока российский футбол бездействует, в отличие от хоккея. Еще в 2023 году Владимир Путин поручил разработать и принять меры по усовершенствованию деятельности спортивных агентов, имея в виду хоккейных посредников, которые увозят самых талантливых юношей за границу. Нет сомнений, что просьба президента найдет отклик среди хоккейных чиновников, а вот что будет с футболом – большой вопрос.

    Российским футбольным властям было бы неплохо начать стимулировать агентский рынок к выходу на лицензированный статус, чего явно не хватает. Известно, что сейчас в России достаточно агентов без лицензий, которые вполне себе открыто ведут переговоры и отвечают за трансферы. Пока что эта тема замалчивается: такие сделки прекрасно проводят через людей с лицензиями, которые по-тихому получают свой небольшой процент и живут припеваючи.

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