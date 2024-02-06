Названа главная мотивация волонтеров Всемирного фестиваля молодежи

Tекст: Евгений Романов

Добровольцев для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус в начале марта, готовили по всей стране на базе 27 центров. Организаторы получили свыше 55 тыс. заявок. Финальный отбор прошли 5 тыс. человек в возрасте от 16 до 70 лет из всех регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Волонтером мог стать любой человек старше 18 лет, а для осуществления некоторых функций – с 16 лет. После регистрации нужно было пройти этапы отбора, тестирование, интервью и обучение», – рассказала Мария Сапункова, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024, отрытого на базе Волгоградского госуниверситета (ВолГУ).

По ее словам, волонтеры должны быть наделены определенными качествами:

«Прежде всего нужно быть стрессоустойчивым и уметь работать в команде. Но самое главное – это иметь желание сделать фестиваль самым классным событием, которое пройдет у нас в стране. Нужно просто хотеть помочь».



Самое популярное направление среди волонтеров фестиваля – это сопровождение делегаций: как зарубежных, так и российских. «Все хотят работать с людьми. Волонтерство стремительно развивалось последние десять лет. В результате становится все больше людей, готовых помочь другим. Это здорово и на это нужно делать ставку. Это нашего будущее. Прекрасно, что добрых людей в мире становится больше», – сказала Сапункова.

«Привлечение волонтеров происходило очень просто. Мы разговаривали со студентами, чтобы они подавали заявки. Поэтому у нас получилась такая большая приемная кампания. Со всеми, кто заполнил анкету и прошел тесты, были проведены собеседования. Сейчас мы занимаемся уже обучением ребят», – рассказала Алина Копылова, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024, открытого на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Волонтером мог стать любой, кто заинтересован в добровольчестве, добавила она. «В основном это были ребята старше 18 лет. Но диапазон большой – до 70 лет. Все инициативные и хотят помочь на главном фестивале этого года. Самое главное качество волонтера – открытая душа и желание помогать в любую сложную минуту», – пояснила Копылова.

Во время программы обучения волонтеры проходили различные тренинги для взаимодействия с участниками фестиваля и изучали свои будущие функции. Те, кому предстоит взаимодействовать с участниками фестиваля, будут в ранге атташе. «Также мы проведем общие сборы и встречи, чтобы создать дружную команду, которая будет покорять федеральную территорию Сириус и сам фестиваль», – добавила Копылова. – «Ни одно мероприятие не обходится без волонтеров, тех людей, которые создают настроение и всегда готовы помочь».

«В рамках нашего обучения мы рассказывали про правила и образ волонтера, как работать с людьми с инвалидностью, с людьми из других стран, как наполнить фестиваль атмосферой и какую важную роль играют волонтеры на ВФМ», – рассказала Юлия Клименко, тренер волонтерского корпуса ВФМ-2024 в Мелитополе. Здесь обучение волонтеров проходило на базе министерства молодежной политики Запорожской области. «Ребята заряжены на работу, они активно принимают участие», – отметила Клименко.

Среди кандидатов в волонтеры фестиваля оказалась 55-летняя Наталия Косарева, которая занимается этой деятельностью с 2013 года. Ранее она работала на таких крупных международных мероприятиях, как Летняя Универсиада в Казани, Паралимпийские игры в Сочи, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Всемирный фестиваль молодежи-2017. Последним крупным мероприятием для нее стал Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году.

«В 2017 году я получила огромный заряд эмоций и впечатлений от общения и дружбы со всем миром. Огромное количество людей, которые приедут на предстоящий фестиваль, хотят узнать Россию. Мне бы очень хотелось повторить этот опыт и получить новые эмоции и знания, показать, что наша страна растет и развивается», – призналась волонтер.

В начале февраля будет сформирован итоговый состав волонтерского корпуса ВФМ–2024. После этого 4 тыс. добровольцев отправятся на площадку Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус», а 1 тыс. «городских волонтеров» будут встречать иностранных гостей и обеспечивать атмосферу праздника и гостеприимства в Москве. Заезд волонтеров в Сириус начнется 22 февраля 2024 года.



В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. участников – это молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность поучаствовать в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет – их будет 500 из России и 500 из-за рубежа.