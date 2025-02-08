Ягудин поддержал выступления российских фигуристов в нейтральном статусе

Tекст: Вера Басилая

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился своим мнением о возможности участия российских фигуристов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Надо побывать в шкуре спортсмена, чтобы потом уже комментировать ту или иную ситуацию. Я всегда ратовал за то, что это не важно», – считает спортсмен.

Ягудин добавил, что если есть возможность выступления, даже в нейтральном статусе, спортсменам следует ее использовать, «поехать и победить».

Он также подчеркнул, что если «условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она спортсменка из России».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Международный союз конькобежцев (ISU) решил допустить российских спортсменов к олимпийской квалификации в нейтральном статусе.

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы примут это приглашение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские спортсмены вызывают гордость у соотечественников, даже выступая на международных соревнованиях без флага и гимна.