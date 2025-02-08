С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.21 комментарий
Ягудин поддержал выступления российских фигуристов в нейтральном статусе
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался за участие российских фигуристов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, отметив важность этой возможности для спортсменов.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился своим мнением о возможности участия российских фигуристов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Надо побывать в шкуре спортсмена, чтобы потом уже комментировать ту или иную ситуацию. Я всегда ратовал за то, что это не важно», – считает спортсмен.
Ягудин добавил, что если есть возможность выступления, даже в нейтральном статусе, спортсменам следует ее использовать, «поехать и победить».
Он также подчеркнул, что если «условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она спортсменка из России».
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Международный союз конькобежцев (ISU) решил допустить российских спортсменов к олимпийской квалификации в нейтральном статусе.
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы примут это приглашение.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские спортсмены вызывают гордость у соотечественников, даже выступая на международных соревнованиях без флага и гимна.