Грузия передумала работать с СЕ по закону «О прозрачности иностранного влияния»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, после договоренности об этом, достигнутой в декабре во время визита в Тбилиси Генсека СЕ Алена Берсе, «продолжились попытки устроить революцию, снова вводятся санкции».

«Все это не оставляет пространства для создания формата по данному закону», - сказал он.

Ираклий Кобахидзе обвинил в продолжении давления на Грузию «глубинное государство» и другие «соответствующие структуры».

Он также напомнил о том, что Грузия заморозила свое участие в ПАСЕ, которая признала полномочия грузинской делегации с условием проведения новых выборов в парламент и выдвинула иные несправедливые требования.

В этой связи премьер-министр заявил, что в таких условиях речь о смягчении закона больше идти не может, особенно когда «НПО используются как главные инструменты организации революций в Грузии».

Ранее глава правительства Грузии заявил о начавшейся работе над ужесточением законодательства в отношении незаконного иностранного финансирования и ответственности СМИ за фейковые новости, что будет соответствовать юридическим нормам США и Великобритании. В частности, будет точно переведен и принят американский закон FARA, который регламентирует детали прозрачности финансирования.