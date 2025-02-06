Грузия решила ужесточить законы против иностранного влияния и лжи в СМИ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Законодательные изменения в отношении СМИ касаются распространения лжи и ненависти, они будут соответствовать Конституции Грузии и международным принципам», – сказал журналистам председатель правительства Грузии.

По его словам, «ложь и ненависть являются главным оружием либерального фашизма, которые «глубинное государство» использует против национальных интересов Грузии».

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что это не будет означать «установления цензуры».

«Ничего не будет угрожать свободе слова, свободе выражения», – отметил он.

За основу парламент Грузии, который примет изменения весной, возьмет в этом отношении британское законодательство.

Также Грузия решила ужесточить критикуемый Западом принятый в прошлом году «Закон о прозрачности иностранного влияния».

Парламентарии заявили, что точно переведут и примут американский закон FARA, который регламентирует детали прозрачности финансирования.

«Единственное, чего мы добиваемся через законодательные изменения, это обеспечение защиты государственных интересов», – сказал Ираклий Кобахидзе.

«В этом смысле прямое копирование американского закона FARA обеспечит прозрачность работы НПО, которые на иностранные поступления против воли народа регулярно хотят сместить правительство Грузии», – отметил премьер-министр Грузии.

Ираклий Кобахидзе заявил, что те проблемы, о которых говорит Грузия в этом плане уже два года, сейчас актуальны и для новой администрации США.

По его словам, в частности, речь идет о «финансировании в том числе революционных процессов в Грузии».

Глава кабмина напомнил, что и после принятого в прошлом году закона «О прозрачности» многие богатые НПО отказались пройти регистрацию.

«Они не хотели раскрывать свои революционные планы перед обществом Грузии», – сказал премьер-министр.

Комментируя продолжающиеся в стране акции протеста, а также недовольство оппозиции и НПО грядущими ужесточениями законов, премьер-министр заявил, что «недопустимо, чтобы четыре сотни людей (протестующих) диктовали свои условия четырехмиллионному населению Грузии, в том числе мешая экономическому развитию страны».