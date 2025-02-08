Пассажир такси напал на фигуристку Нугуманову, разбил стекло машины

Фигуристка Нугуманова сообщила о нападении пассажира такси, разбившего стекло ее автомобиля

Tекст: Мария Иванова

Нугуманова сообщила о нападении, которое произошло накануне вечером в пятницу, 7 февраля, передает РИА «Новости». По ее словам, инцидент случился недалеко от ее дома на пешеходном переходе. Она рассказала, что неизвестный пассажир такси разбил ей лобовое стекло автомобиля, после чего скрылся в жилом комплексе.

В Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Нугуманова подробно описала происшествие. Она объяснила, что такси загородило ей проезд на однополосной дороге, что вызвало пробку. Водители, включая еt саму, начали сигналить, после чего один из пассажиров такси вышел и с агрессивным выражением лица направился к еt машине. Он нанес несколько ударов по лобовому стеклу, разбив его, и скрылся с места происшествия.

«Ситуация произошла вчера поздно вечером в Москве: такси встало прямо передо мной на пешеходном переходе, загородив проезд однополосного движения, начала скапливаться пробка. Пассажир такси вышел из машины, побежал к моей машине и начал наносить удары по ней, по лобовому стеклу, оно высыпалось внутрь машины. Когда он ушел, я хотела пойти за ним, снять его лицо, но он был такой внешности, что я просто побоялась пойти за ним, опасаясь за свое здоровье», – рассказала Нугуманова.

Фигуристка подала заявление в полицию, которая занимается поиском злоумышленника. Она отметила, что мужчина, совершивший нападение, выглядел не в себе, и призвала людей быть осторожными. На видео, опубликованном в еt соцсетях, Нугуманова показала, что лобовое стекло еt автомобиля уже заменили.

Фигуристка отметила, что ситуация оставила неприятный осадок, но она намерена довести дело до конца, чтобы виновник ответил за свои действия. Нугуманова подчеркнула, что, несмотря на моральную подготовку к многим ситуациям, она не ожидала такого.

Елизавете Нугумановой 22 года. Она является призером этапов юниорского Гран-при и заняла шестое место на чемпионате России в сезоне 2020/21.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в петербургском метро пожилой мужчина напал с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи. Затем сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении, которым оказался 61-летний петербуржец, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

До этого на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева напали трое неизвестных.