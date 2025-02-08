Орбан назвал поддержку Украины вливанием денег в «безнадежную войну»

Орбан назвал поддержку Украины безнадежной и раскритиковал Брюссель за миграционную политику

Tекст: Вера Басилая

«Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты», – цитирует РИА «Новости» Орбана.

Он отметил, что Европа сталкивается с проблемой нелегальной миграции, и обвинил Брюссель в открытии дверей для нелегалов. Орбан сделал это заявление на мероприятии в Мадриде, где собрались представители правоконсервативных сил Европы.

В своем выступлении венгерский премьер заявил, что старая эпоха закончилась и ультраправые партии становятся политической силой будущего. По его словам, недавно их «называли еретиками» и считали прошлым, но теперь стало очевидно, что они представляют будущее.

В 2024 году представители нескольких европейских консервативных и ультраправых партий, включая Орбана, объявили о формировании политического альянса «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. В новый альянс вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, включая Нидерланды, Францию, Испанию и Италию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял изданию Neue Zurcher Zeitung, что Венгрия находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации на Украине.

До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.