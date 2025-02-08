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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    8 февраля 2025, 12:19 • Новости дня

    В России завершился первый поток «Высшей школы управления в сфере культуры»

    Tекст: Александра Юдина

    В России завершился первый поток программы «Высшая школа управления в сфере культуры», объединившей топ-управленцев в сфере культуры страны, с итоговым «дипломным» проектом.

    Первый поток программы «Высшая школа управления в сфере культуры», реализуемой Минкультуры России и управлением президента России по общественным проектам, завершился в феврале 2024 года.

    Участниками стали 80 человек из 34 регионов, включая министров культуры и руководителей региональных культурных институций.

    Обучение длилось почти год и состояло из восьми модулей, каждый из которых проходил на крупных образовательных и культурных площадках по всей стране. Участники изучали навыки талант-менеджмента, управления кадровым потенциалом и продвижения проектов, а также знакомились с региональной спецификой культурных инициатив.

    Министр культуры Ольга Любимова отметила, что «интерес к программе возрастал в геометрической прогрессии», и на второй поток количество заявок увеличилось в пять раз.

    «Конкурс стал составлять 34 человека на место», – добавила она.

    Заместитель Министра культуры Сергей Першин подчеркнул важность горизонтальных связей, образовавшихся между участниками программы. Он выразил радость по поводу того, что участники стали «семьей», что, по его мнению, шире традиционных родственных связей.

    Завершающий модуль программы прошел в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Программа направлена на создание механизма отбора и развития кандидатов на управленческие позиции в сфере культуры и искусства.

    7 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полиция возбудила дело из-за нападения на внештатного корреспондента, пострадавшего при попытке взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково.

    Уголовное дело возбуждено после обращения 23-летней жительницы Подмосковья, внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, сообщили в МВД России, передает ТАСС.

    Журналистка заявила, что во время выполнения редакционного задания в аэропорту Внуково она пыталась взять интервью у британских дипломатов, когда один из сотрудников посольства толкнул ее. В результате девушка потеряла равновесие и получила физический и моральный вред.

    В настоящее время ведется расследование, чтобы установить личность виновного и обстоятельства нападения.

    В октябре СМИ сообщали, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    Спикер МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста.

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    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году

    Мишустин: ВВП России в 2024 году достиг рекордных 200 трлн рублей

    Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о достижении номинального ВВП уровня 200 трлн рублей в 2024 году, что стало историческим максимумом для страны и превысило все прогнозы.

    Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о новом рекорде в экономике, передает ТАСС. «В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», – заявил он.

    Мишустин также отметил, что дефлятор ВВП по итогам 2024 года составил 8,9%, что оказалось на 0,3% ниже прогнозируемого уровня. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря интенсивному росту обрабатывающей промышленности – промпроизводство в России за 2024 год увеличилось на 4,6%, что превышает все предварительные оценки.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Путин заявил о высоких темпах экономического роста России, он назвал хорошим результат в экономике России.

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    7 февраля 2025, 13:43 • Новости дня
    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США

    Сенатор Климов: Украина способна спровоцировать войну между Россией и США, пока между Москвой и Вашингтоном нет прямых контактов

    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве наивно полагают, что от столкновения США и России смогут получить какие-то бонусы. При этом риски провокаций со стороны Украины сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости налаживания надежной коммуникации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в офисе Владимира Зеленского признали, что Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США.

    «От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его оценкам, нынешнее украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией. «Причем в Киеве попытаются сделать это в тайне от своих хозяев. Там рассчитывают получить какие-то бонусы от того, что столкнут лбами сверхдержавы. Только бонусов точно ни для кого не будет», – подчеркнул парламентарий.

    «Между тем вероятность реализации такого сценария, к сожалению, есть. Риски сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости срочного налаживания прямых серьезных контактов на всех уровнях между нашими двумя ракетно-ядерными странами», – добавил собеседник.

    Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности».

    «Команда американского президента обращает внимание на безумные заявления украинских политиков, но важны практические шаги. Москва открыта к контактам, в том числе с целью предотвращения происшествий. Мяч на стороне Вашингтона», – заключил Климов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его мнению, Украине в таком случае было бы «намного лучше».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, может ли американский президент ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр». Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты».

    «Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», – сказал советник главы офиса Зеленского.

    Напомним, американский президент выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Между тем украинские СМИ сообщали, что большая часть ресурсов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, который является частью России. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Киева сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    7 февраля 2025, 14:38 • Новости дня
    На Украине песню «Сигма-бой» назвали пропагандой российской культуры
    На Украине песню «Сигма-бой» назвали пропагандой российской культуры
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    В ведомстве заявили, что песня, исполняемая подростками, захватила внимание молодежи по всему миру благодаря социальным сетям, передает RT.

    «Россия уже давно использует музыку как инструмент soft power, закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», – указано в заявлении СНБО.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма бой», назвав их клинической русофобией.

    Музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

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    7 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль назвал недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку

    Песков допустил обсуждение ситуации вокруг закрытия «Русского дома» в Баку между Путиным и Алиевым

    Кремль назвал недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль считает недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку, назвав это недоразумением, и рассчитывает обсудить ситуацию на встречах на высшем уровне между президентами России и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль назвал закрытие «Русского дома» в Баку недоразумением и выразил надежду на его урегулирование, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что вопрос закрытия культурного центра может быть предметом обсуждения между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым на предстоящих встречах на высшем уровне. По его словам, Кремль намерен поднимать эту тему в диалоге с азербайджанскими коллегами.

    Ранее Азербайджан решил закрыть «Русский дом» в Баку, который серьезно нарушил местное законодательство.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

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    7 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Путин заявил о высоких темпах экономического роста страны, которые, по его словам, превосходят как мировые показатели, так и темпы роста в США и других так называемых развитых экономиках, передает ТАСС.

    «Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, – обратился глава государства к Мишустину. – И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках».

    Кроме того, президент отметил снижение темпов роста валового внутреннего продукта в странах Европы, назвав это «их проблемами». «Но это их проблемы, – сказал Путин. – Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.

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    7 февраля 2025, 16:33 • Новости дня
    Франция объявила о пересмотре порядка аккредитации для российских журналистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Франции намерено пересмотреть условия получения аккредитации для российских журналистов.

    Об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Кристоф Лемуан, передает ТАСС.

    Лемуан подчеркнул, что в данный момент российские журналисты получают аккредитацию на один год, отметив, что такая ситуация требует изменений. «Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», – заявил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

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    7 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии у ЕС полномочий оценивать действия России

    Захарова: Создание спецтрибунала по Украине нарушает международное право и полномочия ООН

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем комментарии, опубликованном в Telegram-канале МИД России, раскритиковала инициативу ЕС по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины». Захарова подчеркнула, что только Совет Безопасности ООН имеет полномочия определять существование акта агрессии в соответствии с Уставом ООН.

    «Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», – подчеркнула дипломат, указав на то, что глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, «вообще не знакома с принципами международного права».

    Захарова также заявила, что такие инициативы Запада ставят под угрозу основы международного права. «Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы», – отметила Захарова.

    Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в однобокой позиции по Украине и заявил о неконструктивности подхода международных структур.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

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    8 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

    Глава государства распорядился разработать меры по блокировке преступных звонков с территорий Украины и других недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Это поручение основано на итогах заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

    В рамках поручения подчеркивается необходимость разработки дополнительных мер для защиты прав и законных интересов российских граждан от преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Срок выполнения поручения назначен на 1 июля 2025 года, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Ранее эксперт Роман Силантьев заявил, что не менее 40% украденных украинскими колл-центрами у россиян средств используется для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей.

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    8 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность возможным закрытием Международного уголовного суда, считая, что это «принесет радость российскому президенту Владимиру Путину».

    По ее словам, прекращение работы МУС «станет радостью для президента России», передает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте обострения международной напряженности вокруг работы суда.

    Бербок подчеркнула, что поддержка международного права и деятельность Международного уголовного суда являются приоритетами для Германии в области безопасности.

    Ранее президент США подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда. Международный уголовный суд выразил решительное осуждение этим санкциям и решил продолжить работу, несмотря на давление.

    В Кремле отметили, что Россия не признает Международный уголовный суд и считает санкции США против него «не своим делом».

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    7 февраля 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства в 2024 году

    Путин назвал работу правительства в 2024 году удовлетворительной и результативной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил работу правительства в 2024 году как удовлетворительную и результативную.

    Об этом он сообщил после доклада главы правительства Михаила Мишустина, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что достигнутые результаты в российской экономике стали возможными благодаря работе трудовых коллективов, бизнес-сообщества и правительства, а также финансовых властей. «Это результат удовлетворительный, хороший результат», – прокомментировал глава государства.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим. Он также оценил вклад трудовых коллективов в экономику России.

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    7 февраля 2025, 19:25 • Новости дня
    Москва призвала Париж пересмотреть решение о невыдаче визы российскому журналисту

    В МИД России призвали Францию пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту «Комсомольской правды»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва обратилась к Парижу с просьбой пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту издания «Комсомольская правда», говорится в тексте сообщения, размещенном на сайте МИД РФ.

    В заявлении российского МИД акцентируется внимание на необходимости обеспечить возможность работы российских корреспондентов во Франции без давления и запугивания, передает ТАСС.

    «Призываем французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту «Комсомольской правды». Как только это будет сделано, будем готовы пересмотреть ответные меры в отношении французского журналиста», – говорится в заявлении МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

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    7 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России к переговорам по Украине

    Песков заявил о неизменной готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия сохраняет готовность к переговорам по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, передает ТАСС.

    «Россия открыта к переговорам», – подчеркнул он.

    Песков отметил, что данная позиция остается неизменной и ранее уже неоднократно озвучивалась официальными лицами на различных уровнях.

    Он подчеркнул, что главным приоритетом для российской стороны остается находить решения через диалог и дипломатические методы.

    По словам Пескова, Россия всегда ставила на первое место интересы своих граждан и безопасность региона, и переговоры остаются одним из ключевых инструментов для достижения стабильности.

    Ранее американский спецпосланник Кит Келлог заявил изданию New York Post, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Напомним, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года.

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    7 февраля 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин встретился с Мишустиным в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    В ходе встречи Путин отметил, что недавно вместе с коллегами из экономического блока занимался оценкой текущей экономической ситуации, передает ТАСС.

    «Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные», – заявил Путин, обращаясь к Мишустину.

    Ежедневные контакты между Путиным и Мишустиным обычно проходят в рабочем и непубличном режиме. Последняя публичная встреча тет-а-тет между президентом и премьер-министром состоялась в мае прошлого года. Тогда обсуждалось переназначение Мишустина на пост председателя правительства перед голосованием в Государственной думе.

    Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе прошлой встречи с Мишустиным в мае прошлого года Путин призвал правительство максимально «собраться».

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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