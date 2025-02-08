В России завершился первый поток «Высшей школы управления в сфере культуры»

Tекст: Александра Юдина

Первый поток программы «Высшая школа управления в сфере культуры», реализуемой Минкультуры России и управлением президента России по общественным проектам, завершился в феврале 2024 года.

Участниками стали 80 человек из 34 регионов, включая министров культуры и руководителей региональных культурных институций.

Обучение длилось почти год и состояло из восьми модулей, каждый из которых проходил на крупных образовательных и культурных площадках по всей стране. Участники изучали навыки талант-менеджмента, управления кадровым потенциалом и продвижения проектов, а также знакомились с региональной спецификой культурных инициатив.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что «интерес к программе возрастал в геометрической прогрессии», и на второй поток количество заявок увеличилось в пять раз.

«Конкурс стал составлять 34 человека на место», – добавила она.

Заместитель Министра культуры Сергей Першин подчеркнул важность горизонтальных связей, образовавшихся между участниками программы. Он выразил радость по поводу того, что участники стали «семьей», что, по его мнению, шире традиционных родственных связей.

Завершающий модуль программы прошел в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Программа направлена на создание механизма отбора и развития кандидатов на управленческие позиции в сфере культуры и искусства.