  • Новость часаМинобороны: ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек при боях за Дзержинск
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    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    7 февраля 2025, 18:45 • Новости дня

    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР

    Военкор Коц: Вместе с Дзержинском освобождены огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты

    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Об освобождении Дзержинска стало известно в пятницу.

    «Дзержинск (Торецк) по факту является воротами в северную часть Донецкой народной республики (ДНР), которую до сих пор  контролирует Киев. Там находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, с которого начиналось русское сопротивление в Донбассе», – отмечает Александр Коц, военкор газеты «Комсомольская правда». 

    «Понятно, что мы не будем штурмовать всю эту линию городов через Дзержинск, но именно этот город – ключевая точка с юго-востока. С востока воротами для нас будет Часов Яр, который тоже близок к освобождению, – продолжил собеседник. – А с запада эту агломерацию городов будет замыкать группировка войск «Центр», но после того, как будет окончена операция по освобождению Красноармейска (Покровска)». 

    Вместе с Дзержинском освобождены и его окрестности – огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты. «В последние месяцы из этого района ВСУ терроризировали дронами город Горловку, сообщения от атаках приходили каждый день, атакам подвергался гражданский транспорт», – отметил спикер.

    По его словам, дальнобойные гаубицы и системы HIMARS все равно смогут добивать до Горловки после освобождения Дзержинска, но «сейчас у противника наблюдается дефицит снарядов и боеприпасов под эти средства поражения». «Однако Горловка точно вздохнет немного свободнее», – подчеркнул Коц.

    Освобождение Дзержинска важно с психологической точки зрения, «потому что пока ВСУ утилизируют свои силы и западную технику в лесополосах Курской области, российская армия освобождает города».

    «Только с февраля прошлого года в ДНР были освобождены Авдеевка, Новогродовка, Угледар, Селидово, Красногоровка, Украинск, Горняк, Курахово, Великая Новоселка. А деревни и села я даже не считаю. Поэтому психологический эффект от освобождения Дзержинска тоже есть», – пояснил военкор.

    Освобождение любого населенного пункта влияет на продвижение российских войск. «Например, населенный пункт Дружба – это крупный поселок в Горловско-Енакиевской агломерации, где в том числе находились беспилотные группы, потому что основные силы ВСУ сидят в лесной полосе, на высотах. А в городах и подвалах находятся командные пункты управления и пункты управления БПЛА. В Дружбе до войны проживало чуть меньше двух тысяч человек, но до Константиновки по прямой полтора десятка километров. Соответственно, освобождение Дружбы тоже способствует будущей операции по освобождению Константиновки», – считает Коц.

    По его прогнозу, после того как группировки российских войск встретятся с разных направлений, они смогут усилить давление. «Группировка из-под Дзержинска встретится с группировкой, которая сейчас штурмует Часов Яр», – пояснил Коц.

    У ВСУ, добавил военкор, нет сил проводить наступательные операции. «ВСУ сами признают, что у России сейчас преимущество в живой силе и в средствах поражения. Да, с FPV-дронами у противника все хорошо, но в конечном итоге все решает пехота, инициатива продвижения по земле сейчас у российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Об освобождении Дзержинска стало известно в пятницу из сообщений Минобороны России. В успешной операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

    Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, ВСУ перед отходом из Дзержинска массово минировали объекты гражданской инфраструктуры и дороги с помощью дронов.

    Позиционные бои на линии фронта между Горловкой и Дзержинском велись с началом СВО. Но затем этот отрезок фронта дольше других оставался неподвижным. Однако в июне 2024 года российские войска начали наступление на город. Уже во второй половине месяца Минобороны сообщило об освобождении расположенных в этом районе сел Шумы и Ленинское.

    7 февраля 2025, 01:21 • Новости дня
    Санду отказалась принять верительные грамоты посла России

    Санду объяснила четырехмесячную проволочку при аккредитации посла России Озерова

    Санду отказалась принять верительные грамоты посла России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что намерена принять верительные грамоты нового российского посла Олега Озерова в будущем, но точные сроки не назвала. Озеров не может вручить ей верительные грамоты уже четыре месяца.

    Недавно в российском МИД высказали возмущение долгой аккредитацией посла. После приезда в Кишинев Озеров три недели ждал передачи копий верительных грамот в МИД Молдовы, а вручение оригиналов президенту длится уже четыре месяца, передает TV8.

    Санду подчеркнула, что в данный момент невозможно пригласить представителя России для вручения документов из-за высказываний некоторых официальных лиц в Москве о Молдавии, передает РИА «Новости».

    «Он пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты, поскольку нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что «государство Республика Молдова не стоит существования» или что-то в этом роде. Мы примем решение, что когда и как делать, я посмотрю, когда я приму это решение», – отметила Санду.

    На вопрос о возможности окончательного отказа в приеме документов, Санду ответила отрицательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Путин назначил новым послом в Молдавии Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка. В ноябре МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.

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    6 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»

    Украинский эксперт заявил о деморализующем эффекте ракеты «Орешник» на общество

    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский военный эксперт Тарас Чмут отметил, что российская ракета «Орешник» может иметь деморализующий эффект на украинское общество.

    Как сообщает «Военное дело», украинский военный эксперт Тарас Чмут выразил опасения относительно новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». По его мнению, ее повторное применение способно привести к полной деморализации украинского общества.

    Чмут предположил, что на данный момент у России немного таких ракет. Но, по его мнению, если применение «Орешника» станет более частым, то это может иметь серьезные последствия для морального духа украинцев. «Даже один прилет в месяц очень деморализует население, подрывает веру», – заявил эксперт.

    Он также подчеркнул, что этот деморализующий эффект вызван неуязвимостью ракеты. По словам Чмута, несмотря на то, что «Орешник» не способен обрушить фронт или нанести тотальные разрушения, его главная особенность заключается в воздействии на моральное состояние украинцев. «Деморализует именно то, что ты не ничего не можешь с этим сделать», – говорит украинский военный аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.


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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    7 февраля 2025, 08:06 • Новости дня
    ФСБ задержала готовивших теракты женщин – агентов Украины

    ФСБ задержала четырех женщин – агентов Украины за подготовку терактов против офицеров Минобороны

    ФСБ задержала готовивших теракты женщин – агентов Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ России задержала четырех женщин, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки терактов против офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

    ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины. Они подозреваются в подготовке диверсионно-террористических актов против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

    Женщины прошли обучение на территории Украины.

    «Задержанные ... прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», – отмечает спецслужба.

    В ходе обысков у них были обнаружены взрывчатые вещества, химические прекурсоры, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и средства связи с украинскими кураторами.

    ФСБ возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, содействовавших задержанным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Киевский райсуд Симферополя поместил под стражу трех членов ячейки организации «Хизб ут-Тахрир*», признанной в России террористической и запрещенной.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва электрички Кисловодск – Минеральные Воды приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией. А в Московской области задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.

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    7 февраля 2025, 05:55 • Новости дня
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» и кандидат в канцлеры Сара Вагенкнехт сообщила, что не планирует посещать Украину, так как украинские официальные лица угрожают ей смертью.

    «Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские функционеры мне угрожают, считай, что, смертью», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    Она также прокомментировала мирные инициативы, предложенные Бразилией и Китаем, отметив, что было бы полезно задать президенту России Владимиру Путину вопрос о его готовности рассмотреть эти планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вагенкнехт заявляла о необходимости для будущего созыва Бундестага учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков» и рассмотреть возможность ремонта и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». В декабре партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» объявила о выдвижении своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ. Вагенкнехт с 2019 года включена в реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

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    7 февраля 2025, 02:46 • Новости дня
    Азербайджан объявил о решении закрыть «Русский дом» в Баку

    Азербайджан сообщил о направленной России ноте о прекращении работы «Русского дома» в Баку

    Азербайджан объявил о решении закрыть «Русский дом» в Баку
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Азербайджанская сторона официально уведомила Россию относительно решения о прекращении работы «Русского дома» в Баку, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Гаджизаде сообщил, что России официально передана нота о «прекращении деятельности «Русского дома» в Баку 3 февраля. «Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности «Русского дома», ждем от российской стороны принятия соответствующих мер», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что «Русский дом, являющийся представительством Россотрудничества в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство Азербайджана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

    Примаков подчеркнул, что Россия многократно обращалась за помощью в регистрации, но ответа не получала. Он также отметил, что сравнение «Русского дома» с USAID некорректно, поскольку он не имел политических функций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на положительное решение ситуации с регистрацией Российского культурного центра, известного как Русский дом, в Баку.

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    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    6 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Валиевой посоветовали вернуть олимпийские медали

    Депутат Журова заявила о необходимости Валиевой вернуть медали

    Валиевой посоветовали вернуть олимпийские медали
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева обязана вернуть медали после решения Спортивного арбитражного суда из-за обнаружения у нее запрещенных веществ в микродозах.

    Как передает Ura.ru со ссылкой на Sport24, по мнению Журовой, наличие микродоз запрещенных веществ у спортсменки делает возвращение медалей обязательным. «Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы», – добавила она.

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев также подчеркнул важность соблюдения решений суда. Он отметил, что несмотря на удержание наград некоторыми спортсменами после дисквалификаций, закон требует их возврата, если спортсмен согласен с решением.

    Тем временем двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Валиевой не стоит торопиться с возвращением медалей, поскольку с ней поступили несправедливо. Также поддержка фигуристке была оказана от многих других спортсменов, в том числе известным российским фигуристом Алексеем Ягудиным, который назвал действия украинцев в адрес Валиевой «мерзостью и позорищем» в интервью газете «Спорт-экспресс».

    Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к команде российской фигуристки Валиевой для обсуждения выплаты компенсации после отклонения апелляции в Федеральном суде Швейцарии.

    Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной РФ на Олимпиаде в Пекине. Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации.

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    7 февраля 2025, 11:35 • Новости дня
    Полиция задержала обнажившую грудь в центре Краснодара девушку
    Полиция задержала обнажившую грудь в центре Краснодара девушку
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница Краснодара, оголившая грудь в центре города, была задержана полицейскими за мелкое хулиганство, сообщили в полиции.

    Полиция Краснодара задержала 28-летнюю местную жительницу после того, как она 4 февраля обнажила грудь на центральной улице города.

    Девушка извинилась за свое поведение и заверила, что больше не будет повторять подобные действия. На нее был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, передает RT.

    Ранее девушка в центре Краснодара вылезла из люка автомобиля Mercedes и оголила грудь, за что ей грозило до 15 суток ареста.

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    7 февраля 2025, 14:12 • Новости дня
    Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР

    Рогов: ВС России после взятия Великой Новоселки вышли на границу ДНР и Запорожской области

    Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска достигли административной границы Запорожской области на востоке после освобождения Великой Новоселки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов отметил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что после освобождения Великой Новоселки российская армия оказалась у административной границы между ДНР и Запорожской областью, передает ТАСС.

    Он уточнил, что дальнейшее продвижение российских войск может позволить зайти с востока и севера на укрепрайоны ВСУ в районе Гуляйполя и Орехова. Там, по его словам, противник продолжает удерживать оборону и перебрасывает подкрепления.

    Рогов подчеркнул, что освобождение Великой Новоселки стало важным шагом для продвижения российских войск к стратегически важным позициям в регионе.

    В четверг российские войска успешно отразили контратаку украинских сил у Каменского в Запорожской области, уничтожив до трех танков и до роты пехоты противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска после освобождения Великой Новоселки начали продвигаться к административным границам Запорожской области с востока.

    Напомним, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный украинский военный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой.

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    6 февраля 2025, 22:15 • Новости дня
    Назван процент финансируемых USAID украинских СМИ

    USAID оказалось главным донором украинских СМИ

    Tекст: Антон Антонов

    Девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID), следует из отчета международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF).

    «Несколько изданий уже объявили о приостановке своей деятельности и ищут альтернативные решения», – приводит текст RSF РИА «Новости». Отмечается, что сокращение финансирования со стороны США может негативно повлиять на «независимость» и редакционную политику украинских СМИ.

    Как передают «Репортеры без границ», СМИ активно ищут альтернативные источники финансирования. Эта проблема обострилась на фоне сокращения числа международных грантодателей и финансовой поддержки с 2024 года. В RSF также выражают обеспокоенность в связи с решением властей США пересмотреть подходы к предоставлению международной помощи, что, по версии RSF, может погрузить глобальную журналистику в кризис.

    USAID за 2023 год спонсировало СМИ и журналистов более чем в 30 странах, оказывая поддержку 6,2 тыс. журналистов, 707 негосударственным СМИ и 279 «организациям гражданского общества». Бюджет внешней помощи на 2025 год предусматривал выделение около 268 млн долларов на поддержку СМИ и «свободного распространения информации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства. В США приняли указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты на Украине по указанию правительства.

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    6 февраля 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки «Север» успешно отразили восемь атак ВСУ на Курскую область, уничтожив более 200 военных и около 50 единиц техники противника, включая танки и бронемашины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в четверг подразделениями группировки войск «Север» была сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. На данной территории было предпринято восемь волн атак силами до двух механизированных батальонов ВСУ с поддержкой танков и машин разграждения.

    Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческие формирования «Ветераны» и «Арбат», а также операторы БПЛА из Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» вместе с 40-й отдельной бригадой морской пехоты и 177-м отдельным полком морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения.

    Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин. Также уничтожены три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Подразделения войск «Север» проводят зачистку районов от оставшихся разрозненных групп противника.

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области. Накануне сообщалось, что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

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    6 февраля 2025, 21:44 • Новости дня
    Налоговики начали ликвидацию части торговой сети «Светофор»

    ФНС начала ликвидацию холдинга «Инвест стандарт», владеющего частью супермаркетов «Светофор»

    Налоговики начали ликвидацию части торговой сети «Светофор»
    @ Андрей Самсонов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Федеральная налоговая служба начала процесс ликвидации компании «Инвест стандарт», владеющей частью супермаркетов «Светофор», из-за недостоверных данных об адресе при регистрации.

    ФНС начала ликвидацию АО «Инвест стандарт», которому принадлежат супермаркеты «Светофор» в Центральном и Северо-Западном округах, сообщает «СПАРК-Интерфакс». Причиной стали недостоверные сведения об адресе компании в Ярославле. «Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ», – говорится в карточке компании, передает «Интерфакс».

    Учредители компании в октябре 2024 года уже пытались сменить адрес в документах, подав заявление в ФНС. Однако налоговые инспекторы не смогли найти компанию по прежнему адресу. Ситуация осложнилась обращением депутатов Госдумы и ФАС в прокуратуру с просьбой проверить сеть «Светофор» по жалобам на методы работы с поставщиками и санитарные нарушения.

    Претензии к «Светофору» есть и у другого ведомства  – Россельхознадзор выявил в ряде регионов России в магазинах «Светофор» грубые нарушения при реализации продуктов. Основные нарушения связаны с отсутствием товаросопроводительной документации, нечитабельной маркировкой, истекшими сроками годности, нарушением температурного режима и повреждением упаковки, передает ТАСС.

    В частности, в Ростовской области в 60 торговых точках зафиксировано 91 нарушение, включая отсутствие ветеринарных документов на продукцию животного происхождения. Похожие нарушения найдены в Московской, Новгородской и Вологодской областях. Россельхознадзор выдал предостережения о недопустимости нарушений и направил материалы в прокуратуру для проведения внеплановых проверок.

    «В январе 2025 года территориальные управления Россельхознадзора в рамках федерального контроля выявили многочисленные грубые нарушения требований техрегламентов ЕАЭС», – говорится в сообщении. Ведомство также направило информацию в Роспотребнадзор для дальнейших мер.

    Первая торговая точка сети «Светофор» открылась в Красноярске в 2009 году. Основателем сети является миллиардер Сергей Шнайдер. В столице и области на данный момент функционируют 22 магазина. В минувшую среду в Москве по искам Роспотребнадзора начали временно закрывать магазины «Светофор» из-за нарушений санитарных норм, что может затронуть почти половину торговых точек.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что его повергли в шок магазины сети «Светофор» из-за «залежей сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов».

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    6 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике
    Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, что обсуждалось на совещании по безопасности морского и речного судоходства, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

    Он подчеркнул, что действия альянса координируются англосаксами и направлены на парализацию работы портов в Ленинградской и Калининградской областях, сообщает ТАСС.

    Собрание, которое проводилось по поручению президента России Владимира Путина, было посвящено вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. Патрушев отметил, что координируемые НАТО действия в Балтийском регионе и в Финском заливе представляют собой значительную угрозу для России.

    Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Россия примет меры в ответ на операцию НАТО по патрулированию Балтийского моря, начатую в январе.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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