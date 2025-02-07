Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР

Военкор Коц: Вместе с Дзержинском освобождены огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты

Tекст: Андрей Резчиков

«Дзержинск (Торецк) по факту является воротами в северную часть Донецкой народной республики (ДНР), которую до сих пор контролирует Киев. Там находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, с которого начиналось русское сопротивление в Донбассе», – отмечает Александр Коц, военкор газеты «Комсомольская правда».

«Понятно, что мы не будем штурмовать всю эту линию городов через Дзержинск, но именно этот город – ключевая точка с юго-востока. С востока воротами для нас будет Часов Яр, который тоже близок к освобождению, – продолжил собеседник. – А с запада эту агломерацию городов будет замыкать группировка войск «Центр», но после того, как будет окончена операция по освобождению Красноармейска (Покровска)».

Вместе с Дзержинском освобождены и его окрестности – огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты. «В последние месяцы из этого района ВСУ терроризировали дронами город Горловку, сообщения от атаках приходили каждый день, атакам подвергался гражданский транспорт», – отметил спикер.

По его словам, дальнобойные гаубицы и системы HIMARS все равно смогут добивать до Горловки после освобождения Дзержинска, но «сейчас у противника наблюдается дефицит снарядов и боеприпасов под эти средства поражения». «Однако Горловка точно вздохнет немного свободнее», – подчеркнул Коц.

Освобождение Дзержинска важно с психологической точки зрения, «потому что пока ВСУ утилизируют свои силы и западную технику в лесополосах Курской области, российская армия освобождает города».

«Только с февраля прошлого года в ДНР были освобождены Авдеевка, Новогродовка, Угледар, Селидово, Красногоровка, Украинск, Горняк, Курахово, Великая Новоселка. А деревни и села я даже не считаю. Поэтому психологический эффект от освобождения Дзержинска тоже есть», – пояснил военкор.

Освобождение любого населенного пункта влияет на продвижение российских войск. «Например, населенный пункт Дружба – это крупный поселок в Горловско-Енакиевской агломерации, где в том числе находились беспилотные группы, потому что основные силы ВСУ сидят в лесной полосе, на высотах. А в городах и подвалах находятся командные пункты управления и пункты управления БПЛА. В Дружбе до войны проживало чуть меньше двух тысяч человек, но до Константиновки по прямой полтора десятка километров. Соответственно, освобождение Дружбы тоже способствует будущей операции по освобождению Константиновки», – считает Коц.

По его прогнозу, после того как группировки российских войск встретятся с разных направлений, они смогут усилить давление. «Группировка из-под Дзержинска встретится с группировкой, которая сейчас штурмует Часов Яр», – пояснил Коц.

У ВСУ, добавил военкор, нет сил проводить наступательные операции. «ВСУ сами признают, что у России сейчас преимущество в живой силе и в средствах поражения. Да, с FPV-дронами у противника все хорошо, но в конечном итоге все решает пехота, инициатива продвижения по земле сейчас у российской армии», – подчеркнул собеседник.

Об освобождении Дзержинска стало известно в пятницу из сообщений Минобороны России. В успешной операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, ВСУ перед отходом из Дзержинска массово минировали объекты гражданской инфраструктуры и дороги с помощью дронов.

Позиционные бои на линии фронта между Горловкой и Дзержинском велись с началом СВО. Но затем этот отрезок фронта дольше других оставался неподвижным. Однако в июне 2024 года российские войска начали наступление на город. Уже во второй половине месяца Минобороны сообщило об освобождении расположенных в этом районе сел Шумы и Ленинское.