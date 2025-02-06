Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
В Киргизии разрешили традиционное написание имен и фамилий
Парламент Киргизии одобрил изменения для традиционного написания имен и фамилий
Парламент Киргизии одобрил закон, позволяющий гражданам использовать киргизские традиции в написании имен и фамилий, включая добавление слова «уулу» для мужчин и «кызы» для женщин, при сохранении прежней славянской формы.
Парламент Киргизии принял поправки в законодательство, которые позволяют гражданам страны записывать свои имена и фамилии в соответствии с национальными традициями, передает ТАСС.
Изменения были одобрены в третьем чтении и касаются Семейного кодекса и закона «Об актах гражданского состояния».
Как пояснили в пресс-службе Жогорку Кенеша, инициатива изменений принадлежит группе парламентариев, которые стремились предоставить гражданам больше возможностей для выбора фамилии, учитывая киргизские традиции и культурные особенности. Важно отметить, что возможность написания фамилий в прежнем славянском варианте сохраняется и остается на усмотрение самих граждан.
Согласно нововведениям, мужчины теперь могут записывать свои фамилии в формате, где сначала указывается имя отца, затем слово «уулу» и имя самого человека. Для женщин предусмотрена аналогичная схема с использованием слова «кызы» вместо «уулу», что отражает традиционные киргизские именования.