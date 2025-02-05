Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.4 комментария
Бывшего мэра Самары Тархова нашли застреленным
В Самаре бывшего мэра Виктора Тархова и его супругу нашли мертвыми с огнестрельными ранениями, сообщили в правоохранительных органах.
Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга найдены застреленными, передает ТАСС.
Тела супругов обнаружили с огнестрельными ранениями, что подтвердили в правоохранительных органах региона. На вопрос журналистов о достоверности информации из СМИ об обнаружении тел представителями власти был дан утвердительный ответ: «Да».
Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год.
В 2021 году и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте.