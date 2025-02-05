Tекст: Ольга Иванова

Украинский президент Владимир Зеленский в своем интервью с Пирсом Морганом, как сообщает ТАСС, признался, что не хотел бы даже думать о возможных последствиях прекращения поддержки со стороны США. Зеленский подчеркнул, что без помощи от Америки вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неспособны эффективно противостоять РФ.

«Я не хотел бы даже фантазировать о том, что будет, если война продолжится без поддержки США», – заявил Зеленский. Он добавил, что прекращение помощи «очень-очень рискованно» для Украины и может серьезно ударить по их оборонной мощи. Зеленский выразил сомнения в том, смогут ли ВСУ удержать фронт без американской поддержки.

На фоне этих заявлений Зеленский выразил благодарность за текущую поддержку от США, но отметил, что пока рано обсуждать новые пакеты помощи. Он также заявил о своей надежде на дальнейшие переговоры с командой президента США Дональда Трампа.

В Киеве опасаются ухудшения ситуации с поддержкой США при администрации Трампа. Зеленский также признал, что ВСУ не в силах вернуть утраченные территории, и обвиняет Запад в недостаточной поддержке. В то же время он подчеркнул, что нынешнее положение на фронте остается «очень сложным», и выразил готовность Киева завершить горячую фазу конфликта.

Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка.