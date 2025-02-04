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    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет
    МИД назвал нелегитимность Зеленского препятствием для переговоров
    Опубликован список «нелепых трат» USAID
    Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE
    «Искандер» уничтожил подземный командный бункер ВСУ
    Украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного
    Китай ввел ответные пошлины на нефть, уголь, СПГ из США
    Трамп объявил, что хочет получить от Украины в обмен на помощь США
    Минобороны предложило скорректировать категории годности для призывников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    13 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    4 февраля 2025, 08:41 • Новости дня

    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США

    Госсовет Китая ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ, следует из указа Госсовета КНР.

    Под действие пошлин с 10 февраля попадают американские энергоресурсы, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также сельскохозяйственная техника и автомобили. Нефть и техника будут облагаться пошлиной в 10%, а уголь и СПГ – 15%, передает ТАСС.

    Решение о введении пошлин было принято Государственным советом КНР в ответ на внешнеэкономическую политику США и для защиты китайских производителей. Введение пошлин ожидается также на многолитражные автомобили и пикапы.

    Помимо введения пошлин, Китай также вводит экспортный контроль на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. В Министерстве коммерции КНР заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств. Экспортерам теперь потребуется лицензия, которую можно будет получить в департаменте коммерции Госсовета.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.

    Также Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19.

    Между тем сообщалось, что в Белом доме заявили, что Трамп планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в течение 24 часов.

    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    3 февраля 2025, 16:16 • Новости дня
    Эксперт: В Канаде может быть реализован проект «анти-США»

    Политолог Межуев: Введение пошлин на товары из Канады выйдет Трампу боком

    Эксперт: В Канаде может быть реализован проект «анти-США»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, вводя тарифы на товары из Канады, преследует политические цели. Глава Белого дома «ломает» НАФТА и прежние американо-канадские отношения, полагая, что Оттава испугается выступать против него. Однако на деле пошлины приведут к организации антитрамповского сопротивления при участии других европейских стран, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев.

    «Дональд Трамп решением ввести пошлины на товары из Канады и Мексики «ломает» Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА). При сохранении этих мер соглашение, как говорится, прикажет долго жить», – отметил Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    Кроме того, действия главы Белого дома ударят и по самим США. Собеседник прогнозирует всплеск инфляции и подъем цен в стране. «Причем если тарифы по отношению к Китаю и Мексике политически и экономически понятны, то случай с Оттавой вызывает недоумение. Все выглядит как столкновение Трампа со своими оппонентами. Но президент США реализует непродуманные мероприятия, которые грозят последствиями ему самому», – добавил политолог.

    Он объясняет: Канада способна стать «хабом» для нелояльного республиканцу американского бизнеса, а также интеллектуального класса, который не симпатизирует «трампизму». Президент США может этого опасаться и потому предпринимает превентивные меры. «Возможно, Трамп хочет дать понять Оттаве, что не стоит политически выступать против него и тем более становиться прибежищем для всех «несогласных», – рассуждает Межуев.

    «В этом смысле в Канаде может быть реализован проект «анти-США». Желая избежать такого развития событий на Североамериканском континенте, Трамп решил разрушить и НАФТА, и прежние американо-канадские отношения. Повторю, пошлины не принесут Вашингтону никакой особой экономической выгоды. В случае с Оттавой это политическое решение», – детализировал эксперт.

    Однако эти меры могут и не помочь Трампу добиться своих целей. Политолог напомнил, что американскому президенту ранее удалось победить Колумбию в тарифно-миграционной войне, а также принудить Панаму отказаться от участия в проекте «Один пояс, один путь». По прогнозам Межуева, глава Белого дома сможет «продавить» Мексику, но вряд ли Оттаву.

    «Канада – член Содружества наций. Пошлины, вводимые Трампом против канадских товаров, наносят опосредованный удар и по Британии. На этом фоне я не исключаю более тесного сплочения между Оттавой и Лондоном и, более того, организации антитрамповского сопротивления при участии других европейских стран», – считает политолог.

    «Таким образом, Канада вряд ли «сломается». Трамп же совершил политическую ошибку, указав своим противникам на этот пояс геоэкономического противостояния. Мне кажется, ему предстоит дорого заплатить за свой промах с пошлинами в отношении канадских товаров», – заключил Межуев.

    Ранее газета The Wall Street Journal отметила, что объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили американцам. Как напомнило издание, 2 февраля американский лидер согласился с тем, что новые масштабные тарифы могут причинить жителям Штатов «некоторую боль», но в итоге нововведения приведут к новому «золотому веку».

    «С его стороны было мило пообещать светлое будущее, потому что боль уже ощущается, а тарифы вступят в силу только во вторник», – говорится в материале. Аналитики WSJ считают, что такая политика главы Белого дома несет пагубные последствия для США независимо от того, хочет Трамп это признать или нет.

    Кроме того, «сокрушительный удар по Мексике и Канаде» свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности, пишет газета. Это, в свою очередь, может повлиять на решение партнеров и соперников США переосмыслить зависимость от американского рынка. «Последствия этого сложно предсказать», – подчеркивают журналисты WSJ.

    Решение Трампа ввести пошлины на китайские товары отразилось на акциях Гонконгской биржи. В понедельник утренние торги начались с резкого падения индекса Hang Seng на 1,8% до 19 853,62 пункта, что стало самым значительным снижением за месяц. Ожидания инвесторов, надеявшихся на успешное начало Года Змеи, не оправдались.

    Напомним, на минувшей неделе Трамп в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков», подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% – из Китая. Эти меры вступят в силу 4 февраля.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введет взаимные пошлины, а канадский премьер Джастин Трюдо объявил о «далеко идущем» ответе Вашингтону. На этом фоне глава Белого дома вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США, заявив, что это принесло бы канадцам множество преимуществ, таких как снижение налогов и улучшение военной защиты.

    Начатая Трампом первая торговая война в 2018-2019 годах, по данным различных исследований, привела к росту цен для американских потребителей, сокращению рабочих мест в США и переносу производств из Китая в страны ЮВА. Американист Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предсказал, что нынешние действия республиканца приведут к коллапсу Североамериканской зоны свободной торговли.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 21:16 • Новости дня
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    @ dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, пишет Financial Times.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна заставить себя уважать, если ее атакуют в сфере торговли, пишет FT, передает «Царьград».

    «Если на нас нападут по вопросам торговли, то Европа, как держава, считающая себя таковой, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать. Именно приняв решение покупать и отдав предпочтение европейским закупкам. Европа станет более независимой. Это довольно просто», – отметил французский лидер.

    Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Европа, являясь сильной экономической зоной, способна формировать собственную политику и адекватно реагировать на внешние вызовы. Он признал, что торговая война нанесла бы ущерб обеим сторонам, но подчеркнул готовность Евросоюза заключить соглашения о свободной торговле с другими странами, если ситуация обострится.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США. Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины, введенные Дональдом Трампом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США.

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    3 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Маск назвал расистским закон ЮАР о земельной реформе
    Маск назвал расистским закон ЮАР о земельной реформе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский бизнесмен Илон Маск высказался против закона Южно-Африканской Республики о земельной экспроприации, назвав его расистским

    «Почему у вас существует откровенно расистский закон о праве собственности?» – обратился Маск к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В другом посте он заявил, что южноафриканский закон якобы помогает отнимать землю у ее владельцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить оказание помощи ЮАР из-за новых законов об экспроприации земель. После этих высказываний курс ранда упал на 2%.

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    3 февраля 2025, 14:53 • Новости дня
    Названы пострадавшие от новых пошлин Трампа магазины

    Yicai: Новые пошлины в США ударили по китайским интернет-магазинам Temu и Shein

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские интернет-магазины, которые могли ввозить товары в США без уплаты пошлин, столкнутся с новыми ограничениями, сообщили СМИ.

    Издание Yicai указывает на последствия для таких компаний, как Temu и Shein, что может существенно подорвать их позиции на международном рынке, передает РИА «Новости».

    Ранее интернет-магазины, такие как Temu, могли ввозить товары стоимостью до 800 долларов в США, что способствовало их стремительному росту. Тем не менее новые пошлины могут усложнить их деятельность. Известно, что Temu в 2023 и 2024 годах лидировал по скачиваниям в американском App Store.

    Компания Temu уже выразила свое несогласие с тем, что их рост зависел от правила «de minimis». В свою очередь, Shein подчеркнул, что соблюдение импортных норм является приоритетом.

    В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении импорта из Мексики и Канады, установив их на уровне 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%, также на китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%, которые вступят в силу 4 февраля.

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    3 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии заявили о попытках США контролировать инфраструктуру «Северного потока»

    Депутат Бундестага Котре: США попытаются установить контроль над «Северным потоком»

    В Германии заявили о попытках США контролировать инфраструктуру «Северного потока»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон стремится установить контроль над инфраструктурой «Северного потока», что может привести к полной зависимости Европы от американского влияния, заявил депутат Бундестага (парламента ФРГ), внешнеполитического эксперта фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

    В заявлении Котре говорится, что США стремятся установить контроль над инфраструктурой «Северного потока». Котре подчеркнул, что такие действия приведут к полной зависимости Европы от США и лишению Германии возможности получать дешевый газ из России, передает ТАСС.

    Он отметил, что политика санкций, проводимая Евросоюзом, уже разрушительна, но ЕС пока не отказывается от поставок газа из России. «Северный поток – 2» может стать целью для американских компаний, что приведет к энергетической зависимости от США, считает депутат.

    Котре также добавил, что новый пакет санкций ЕС станет очередной попыткой отучить Европу от российского газа. Некоторые страны, такие как страны Балтии и Польша, пытаются внедрить собственные правила, препятствующие импорту российского газа.

    Он подчеркнул, что политика Германии и ЕС ведет к потере энергетического суверенитета и действует против интересов граждан. Единственной партией, выступающей за энергетическую независимость Германии, остается «Альтернатива для Германии».

    Ранее оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что продажа трубопровода может стать решением для выплаты долгов мелким кредиторам, а реструктуризация компании будет необходима для крупных инвесторов.

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    4 февраля 2025, 01:22 • Новости дня
    Трюдо принял новые обязательства перед США после разговора с Трампом

    Трюдо сообщил о согласии Трампа приостановить импортные пошлины на канадские товары и принял новые обязательства перед США

    Трюдо принял новые обязательства перед США после разговора с Трампом
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канада и США договорились о 30-дневной приостановке американских пошлин на канадские товары, Оттава принимает новые обязательства по защите границы и борьбе с наркотрафиком, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», – приводит слова Трюдо РИА «Новости».

    Трюдо сообщил, что Канада внедряет план пограничного контроля стоимостью около 900 млн долларов США, который включает укрепление границы новыми вертолетами, технологиями и персоналом. «Почти 10 тыс. человек задействованы и будут работать над защитой границы», – заявил он.

    Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства по борьбе с наркотрафиком. В частности, планируется назначение так называемого «фентанилового царя», внесение картелей в список террористических организаций и обеспечение круглосуточного контроля границы. Также будет создано совместное канадско-американское подразделение для борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег.

    Трамп подтвердил, что американская администрация приостановит введение пошлин: «Я очень доволен этим первым результатом, и объявленные в субботу пошлины будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой. Справедливость для всех», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады, а также выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Позднее президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о временной приостановке действия пошлин США на мексиканские товары после телефонного разговора с Трампом.

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    3 февраля 2025, 22:37 • Новости дня
    Трамп выдвинул Канаде условие для отмены пошлин

    Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для отмены торговых пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы стала 51-м штатом США, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп снова предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, чтобы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в канадских автомобилях, лесах и энергии, поскольку обладают достаточными ресурсами для их производства внутри своей страны.

    Трамп также объяснил, что решение о введении 20-процентных пошлин на канадские товары связано с желанием улучшить торговый баланс. Он выразил намерение обсудить возможность изменений в торговых отношениях с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По мнению президента, США сталкиваются с огромным дефицитом в торговле с Канадой и другими странами, и существующие «ужасные».

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады с исключением для канадских энергоресурсов, на которые установлены более низкие тарифы, а также ввел дополнительные тарифы на китайские товары.

    В ответ на это несколько канадских провинций анонсировали запреты на продажу американского алкоголя.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки, и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Американист Борис Межуев предположил, что в Канаде может быть реализован проект «анти-США».

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    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    3 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

    Трамп в понедельник заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут «большой прогресс», передает РИА «Новости». Он назвал конфликт «нелепым» и призвал к его завершению.

    «Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», – сказал он.

    В декабре Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров. В офисе Зеленского назвали план Трампа по урегулированию на Украине «провальным».

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    4 февраля 2025, 00:45 • Новости дня
    Reuters заявило о приостановке и возобновлении США поставок оружия Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены, внутри администрации США возникли разногласия по поводу продолжения военной помощи Киеву, сообщает Reuters.

    Поставки возобновились в выходные. Источники Reuters пояснили, что пауза была связана с внутренними дебатами в администрации президента Дональда Трампа по поводу политики в отношении Киева.

    Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от первоначального намерения прекратить всю помощь Украине, отметили два источника. Один из них, американский чиновник, подчеркнул, что в администрации существуют разногласия по поводу того, насколько США должны продолжать поддержку военных усилий Киева из своих запасов оружия.

    Белый дом пока не дал комментариев относительно этой паузы. Пока неясно, признает ли администрация Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок, заявило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, по данным Reuters, в последний год президентства Джо Байдена замедлили оказание помощи киевскому режиму, опасаясь эскалации. После прихода к власти Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

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    3 февраля 2025, 23:56 • Новости дня
    Рубио возглавил USAID

    Трамп назначил Рубио и.о. главы USAID

    Рубио возглавил USAID
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы Агентства по международному развитию (USAID). Рубио проинформировал Конгресс США о пересмотре помощи другим странам, сообщил Госдеп.

    «В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства, президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Рубио уведомил Конгресс о том, что в данный момент осуществляется пересмотр деятельности USAID. Речь идет об оказании помощи, которую агентство выделяет различным странам, и «возможной реорганизации».

    Рубио уточнял, что обсуждаемое слияние USAID с госдепартаментом не направлено на прекращение программ агентства, а связано с необходимостью улучшения управления.

    Госдеп заявил, что существенная часть программ USAID не отвечает ключевым интересам Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ или разорвало договоры.

    Глава американского Агентства по оценке эффективности правительства (DOGE) Илон Маск назвал USAID клубком червей и считает эту организацию преступной, обвиняя в финансировании разработок биологического оружия. Сотрудники DOGE уже получили доступ к компьютерным системам агентства.

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    3 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп потребовал «уравнять» вклад США и ЕС в поддержку Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден на посту президента США не требовал от европейских стран увеличения финансирования помощи Украине, а «попросту раздавал средства» американцев, заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». «Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что его администрация ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы «уравнять» их вклад с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

    Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми», и при этом выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

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    3 февраля 2025, 10:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил прекратить помощь ЮАР из-за земельной реформы

    Трамп пригрозил ЮАР прекращением помощи из-за политики экспроприации земель

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить оказание помощи Южной Африке из-за новых законов об экспроприации земель, что вызвало падение курса ранда на 2%.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят отправку помощи ЮАР в ответ на ее политику экспроприации земель, сообщает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты этого не потерпят, мы будем действовать», – заявил Трамп в посте на Truth Social. Он добавил, что прекратит финансирование ЮАР до проведения полной проверки ситуации.

    Заявление Трампа последовало спустя менее двух недель после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал новый закон, упрощающий государственную экспроприацию земель с выплатой справедливой компенсации. Африканский национальный конгресс, крупнейшая политическая партия ЮАР, выступает за облегчение процесса изъятия земель с целью исправления расовой диспропорции в их владении, сформировавшейся со времен колониальной и белой-миноритетной власти.

    Из-за заявлений Трампа южноафриканский ранд упал на 2% по отношению к доллару в ходе азиатских торгов. Валюты развивающихся рынков также подверглись давлению после того, как Трамп начал вводить тарифы на товары из стран, таких как Китай и Мексика. По данным отчета Конгрессного исследовательского сервиса за 2023 год, США направили ЮАР более 8 млрд долларов в виде двусторонней помощи за последние два десятилетия, значительная часть которых была направлена на борьбу с ВИЧ/СПИДом и другие проекты развития.

    Трамп ранее уже угрожал ЮАР экономическими мерами. Страна является членом блока БРИКС, и в декабре Трамп грозил ей стопрцентным тарифом, если группа откажется от использования доллара. В этом году ЮАР возглавляет председательство в «Группе двадцати», и ожидалось, что Трамп, будучи президентом США, примет участие в ее мероприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады, Мексики и Китая, начали оказывать негативное влияние на американцев еще до их официального введения. Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной.

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    4 февраля 2025, 03:44 • Новости дня
    Администрация Трампа задумалась о ликвидации министерства образования США

    Wall Street Journal сообщила об обсуждении в администрации Трампа возможности ликвидировать министерство образования США

    Администрация Трампа задумалась о ликвидации министерства образования США
    @ Aaron Schwartz/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность издания указа, ведущего к ликвидации министерства образования США, пишет Wall Street Journal.

    «Чиновники администрации Трампа рассматривают возможность принятия мер по ликвидации министерства образования в рамках кампании миллиардера Илона Маска и его единомышленников по сокращению федеральных агентств и уменьшению численности правительственного персонала», – пишет Wall Street Journal.

    По данным источников издания, предполагается передать часть функций ведомства другим департаментам или полностью прекратить направления работы, не закрепленные законодательно, передает РИА «Новости».

    Также указ включает разработку законодательной инициативы, направленной на полную ликвидацию министерства. Однако окончательное решение пока не принято, так как советники президента все еще обсуждают детали. Полная ликвидация ведомства потребует одобрения Конгресса, но законодатели пока не проявили интереса к данной инициативе.

    Дискуссии о будущем министерства идут на фоне отправки десятков его сотрудников в административный отпуск, хотя причины такого решения не разъяснены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп начал реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) при участии Маска, а также назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, после чего Рубио проинформировал Конгресс США о пересмотре помощи другим странам.

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