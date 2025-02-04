Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.0 комментариев
В Госдуме рассказали, кто имеет право на социальную пенсию
Госдума определила категории, имеющие право на социальные пенсии в 2025 году
Социальная пенсия выплачивается в том случае, когда у человека нет оснований претендовать на страховую пенсию, заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По словам Чаплина, основными получателями являются пожилые люди и уязвимые группы населения. Мужчины старше 68 лет и женщины старше 63 лет смогут претендовать на социальные пенсии, при этом возраст получения будет увеличиваться до 2028 года. Для коренных малочисленных народов Севера предусмотрены особые условия: мужчины могут рассчитывать на пенсию с 55 лет, женщины – с 50 лет, передает ТАСС.
Чаплин подчеркнул, что значительная часть социальных выплат направлена на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды всех трех групп, включая тех, кто стал инвалидом в детском возрасте, имеют право на регулярные денежные выплаты. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства предусмотрены повышенные размеры пенсий. Также важна поддержка по случаю потери кормильца, которая распространяется на детей и студентов очной формы обучения, потерявших родителей.
С 1 апреля 2025 года ожидается индексация размеров социальных пенсий. Максимальные выплаты для детей-инвалидов составят 21 177,59 рубля, инвалиды первой группы будут получать 17 648,24 рубля, второй группы – 8 824,08 рубля. Для получения социальной пенсии необходимо документально подтвердить нетрудоспособность и постоянное проживание на территории России, подчеркнул Никита Чаплин.
Ранее в Госдуме пояснили, что отсутствие официального трудоустройства и долги могут снизить пенсию.
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля 2025 года до 15 456 рублей.
В феврале российские пенсионеры получат страховые пенсии, увеличенные на уровень инфляции в 9,5%, с доплатой за январь.