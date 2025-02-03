С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.5 комментариев
Президент Мексики договорилась с Трампом об отмене пошлин США
Президент Мексики Шейнбаум: США приостановили пошлины в 25% на мексиканские товары на месяц
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о временной приостановке действия пошлин США на мексиканские товары, составлявших 25%, после телефонного разговора с Трампом.
Шейнбаум на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) уточнила, что решение было принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении импорта из Мексики и Канады, установив их на уровне 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%, также на китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%, которые вступят в силу 4 февраля.