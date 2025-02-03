Актриса Довлатова рассказала о мерах безопасности в ЖК «Алые Паруса»

Актриса Довлатова: Взрыв в ЖК «Алые Паруса» оставил жильцов без доступа до вечера

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, Довлатова, проживающая в жилом комплексе «Алые Паруса», рассказала о мерах безопасности в ЖК, где 3 февраля произошел взрыв. По ее словам, меры были усилены после покушения в 2021 году на вора в законе Альберта Рыжего. После этого, уточнила она, на КПП на всех посторонних, кто не проживал в ЖК, требовалось писать их полные ФИО, чтобы они могли войти на территорию. Однако со временем их строгость снизилась, передает РИА «Новости».

Довлатова добавила, что она не была свидетелем взрыва, но почувствовала сильный запах гари. По ее словам, она вышла из квартиры около 10 утра и обнаружила, что лифты не работают, а вентиляция издает громкий шум. На лестнице она ощутила запах гари, передает РИА «Новости».

Актриса также упомянула, что ее дочь покинула дом раньше, около 9 утра, и взрыв произошел в этот промежуток времени. По прибытии вниз она увидела полицию и спасателей МЧС. Правоохранители сообщили ей, что жители не смогут вернуться в здание до вечера. «Я спросила их, они сказали, что не надо возвращаться сюда до вечера», – добавила актриса.



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