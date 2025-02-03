С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
СМИ: Китайские интернет-магазины пострадают от новых пошлин Трампа
Yicai: Новые пошлины в США ударили по китайским интернет-магазинам Temu и Shein
Китайские интернет-магазины, которые могли ввозить товары в США без уплаты пошлин, столкнутся с новыми ограничениями, сообщили СМИ.
Издание Yicai указывает на последствия для таких компаний, как Temu и Shein, что может существенно подорвать их позиции на международном рынке, передает РИА «Новости».
Ранее интернет-магазины, такие как Temu, могли ввозить товары стоимостью до 800 долларов в США, что способствовало их стремительному росту. Тем не менее, новые пошлины могут усложнить их деятельность. Известно, что Temu в 2023 и 2024 годах лидировал по скачиваниям в американском App Store.
Компания Temu уже выразила свое несогласие с тем, что их рост зависел от правила «de minimis». В свою очередь, Shein подчеркнул, что соблюдение импортных норм является приоритетом.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении импорта из Мексики и Канады, установив их на уровне 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%, также на китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%, которые вступят в силу 4 февраля.