Песков спросили о взрыве в ЖК «Алые паруса»

Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»

WSJ: Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство турецкой АЭС

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции США приняло решение о заморозке 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако, следующий платеж в 2 млрд долларов был заморожен Минюстом США.

The Wall Street Journal сообщает, что Минюст США ранее рассматривал возможность конфискации этих средств, но администрация бывшего президента Джо Байдена решила ограничиться заморозкой, чтобы избежать ухудшения отношений с Турцией. Издание также отмечает, что часть замороженных средств могла быть направлена российским компаниям, у которых есть счета в Ziraat.

АЭС «Аккую» является первым атомным проектом в Турции, реализуемым российской государственной корпорацией «Росатом». Проект включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1 200 МВт каждый. Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, согласно межправительственному соглашению, предусматривающему завершение строительства в течение семи лет после получения всех разрешений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.