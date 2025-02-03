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В Новосибирске начата проверка стримов с несовершеннолетними для КНР
Полиция начала проверку стримов с несовершеннолетними для Китая в Новосибирске
В Новосибирске началась проверка законности вовлечения девушек в стриминговые трансляции для граждан Китая, организованные уроженцем КНР, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Полиция Новосибирска займется проверкой соблюдения прав несовершеннолетних и законности вовлечения молодых девушек в стриминговые трансляции для граждан Китая, передает РИА «Новости».
В этих трансляциях девушки танцуют в откровенных нарядах, якобы получая деньги от китайских зрителей. Прокуратура Октябрьского района взяла под контроль результаты этой проверки после публикаций в СМИ о вовлечении подростков в коммерческие стриминговые трансляции.
Правоохранители оценят соблюдение прав несовершеннолетних и в целом законность подобной деятельности.
В Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что бизнес организован уроженцем Китая. Девушки участвуют в трансляциях через китайскую социальную сеть WeChat.
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