Дуда захотел участия Польши в переговорах по Украине

Президент Польши Дуда предложил участие Варшавы в мирных переговорах по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что страна должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По его словам, участие Польши в таких переговорах «в интересах» Украины.

Дуда подчеркнул, что если США пригласят за стол переговоров другие страны, Польша должна присутствовать наряду с Украиной и Россией.

Кроме того, Дуда выразил скептицизм относительно отправки польских войск на Украину для выполнения возможного мирного соглашения. Он отметил, что Польша не обязана размещать свои войска на территории Украины в рамках миссии Запада. Это мнение поддерживает и польский премьер Дональд Туск, который также выразил сомнения по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине.

Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.