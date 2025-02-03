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Дуда захотел участия Польши в переговорах по Украине
Президент Польши Дуда предложил участие Варшавы в мирных переговорах по Украине
Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение о необходимости участия Польши в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, что было бы, по его словам, в интересах Киева, пишет газета Financial Times.
Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что страна должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По его словам, участие Польши в таких переговорах «в интересах» Украины.
Дуда подчеркнул, что если США пригласят за стол переговоров другие страны, Польша должна присутствовать наряду с Украиной и Россией.
Кроме того, Дуда выразил скептицизм относительно отправки польских войск на Украину для выполнения возможного мирного соглашения. Он отметил, что Польша не обязана размещать свои войска на территории Украины в рамках миссии Запада. Это мнение поддерживает и польский премьер Дональд Туск, который также выразил сомнения по этому поводу.
Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.
Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине.
Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.