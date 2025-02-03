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В подконтрольной Киеву Запорожской области повреждены инфраструктурные объекты
Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Иван Федоров.
По словам Федорова, в контролируемых украинскими властями районах Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры, передает ТАСС.
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