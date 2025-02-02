Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах

Минобороны: Подразделения ВС России нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 153 районах

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и объекты хранения топлива, используемые силами ВСУ. Удары были осуществлены в 153 районах, что привело к значительным потерям в рядах украинской армии.

На Харьковском направлении войска России, действующие в составе группировки «Север», нанесли удар по формированиям ВСУ в Липцах и Волчанске, уничтожив до 20 военнослужащих и четыре орудия. Подразделения группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся поражение пяти механизированным и танковой бригадам ВСУ, что привело к потерям до 295 военнослужащих и уничтожению двух складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.

Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, разбив две механизированные бригады ВСУ и бригады теробороны в Донецкой народной республике, что привело к потерям до 200 военнослужащих. Войска группировки «Центр» продолжили наступательные действия, уничтожив до 515 военнослужащих противника и шесть орудий, добавили в пресс-службе.

Как указали в Минобороны, на российские силы группировки «Восток» продолжали продвижение, нанося удары по пяти механизированным бригадам ВСУ, в результате чего потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде и береговой обороне ВСУ, уничтожив склад боеприпасов.

Кроме того, средства ПВО сбили реактивный снаряд системы HIMARS и 44 беспилотника. С начала специальной операции российские войска ликвидировали 652 самолета, 283 вертолета и более 42 тыс. беспилотников, говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в январе украинские войска лишились 64 танков, самолетов Су-27 и МиГ-29, а также 367 боевых бронемашин.

Накануне сообщалось, что в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.