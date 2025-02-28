Веган-шеф рассказала, как приготовить блины без молока и яиц

Tекст: Татьяна Косолапова

«Веганские блины – это очень просто. Яйцо можно заменить на так называемое льняное яйцо – перемолотые льняные семечки с водой. Либо на псиллиум – это мука подорожника. Звучит дико, но на всех маркетплейсах можно заказать», – говорит Кузьмина.



Однако блины, по словам собеседницы, можно приготовить и вовсе без яиц и их заменителей. Для этого необходимо в миске смешать 200 граммов муки, один стакан растительного молока, можно взять любое, какое больше нравится – овсяное, миндальное, кокосовое, полстакана воды, добавить к этой смеси одну чайную ложку соли и две чайных ложки сахара.

«Массу необходимо перемешать венчиком до однородности. Если хотите, чтобы блины были более воздушными, с пузырьками, то можно добавить вместе с мукой немного разрыхлителя. Для жарки используем любое любимое растительное масло – подсолнечное, кокосовое или любое другое», – делится специалист.

Сковороду, по словам веган-шефа, можно взять любую, однако лучше, если она будет блинной – с толстым дном и низкими стенками. Для жарки блинов ее необходимо сильно разогреть, чтобы блины не прилипали и не рвались, однако во время жарки лучше температуру снизить, чтобы тесто не подгорало.

«Блины получаются не сладкими, поэтому к ним можно добавить не только варенье, но и обжарить грибы вешенки с тофу или морковь с водорослями нори. Будет очень вкусно», – заключила Кузьмина.

Ранее нутрициологи Ольга Деккер и Юлия Шарапова рассказали, какие блины на Масленицу самые полезные. Так, они предлагают либо улучшить привычный рецепт, либо вовсе готовить овсяноблин.