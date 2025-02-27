Нутрициологи посоветовали на Масленицу печь здоровые овсяноблины

Нутрициологи Деккер и Шарапова рассказали, как сделать блины на Масленицу полезными

Tекст: Татьяна Косолапова

«Полезные блины приготовить вполне реально, если подойти к выбору ингредиентов с умом. Традиционные блины – это пшеничная мука, молоко, яйца, сахар и масло, что делает их вкусными, но не всегда легкими для организма. Однако можно сделать их более полезными, заменив или скорректировав часть компонентов», – говорит нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.



Например, говорит собеседница, при приготовлении блинного теста можно использовать цельнозерновую муку (пшеничную, ржаную, овсяную) вместо обычной белой – в ней больше клетчатки, витаминов группы B и медленных углеводов, которые дают сытость без резких скачков сахара в крови. Также можно добавить меньше сахара, а для жарки использовать минимальное количество масла или вовсе обойтись антипригарной сковородой. Такие блины сохраняют дух Масленицы, но становятся более сбалансированными.

«На Масленицу главное – не переусердствовать с количеством и калорийностью, ведь это неделя, когда блины едят чуть ли не каждый день. Я бы советовала ограничить классические блины из белой муки с обилием сливочного масла, сладкими начинками (сгущенка, варенье, шоколад) или жирными добавками вроде сметаны 20–30% жирности. Они быстро превращаются в калорийную «бомбу», особенно если съесть больше двух-трех штук за раз», – предупреждает специалист. Также, по ее словам, стоит быть аккуратнее с блинами, которые пожарены на большом количестве масла – это лишний жир, который нагружает поджелудочную и печень.

Поэтому специалист рекомендует готовить блины из смеси цельнозерновой и обычной муки, можно также смешать в пропорции 50 на 50 обычную муку с ржаной, или и вовсе делать овсяноблины.

«Овсяноблин, кстати, неплохой вариант – он готовится из овсяной муки или молотых хлопьев, яиц и молока (можно растительного), и за счет высокого содержания клетчатки он сытный и полезный для пищеварения», – рассказывает Деккер.

Ржаная же мука, по ее словам, снижает гликемический индекс блюда, добавляет приятный вкус и делает блины чуть плотнее, но полезнее. Можно экспериментировать и с другими видами муки – гречневой, кукурузной, только нужно учитывать, что они меняют текстуру и могут потребовать чуть больше жидкости в тесте.

Однако, предупреждает специалист, важно не переборщить с начинками: если обмазать даже самый полезный блин толстым слоем сгущенки или шоколадной пасты, вся польза сойдет на нет. Лучше добавить ягоды, немного меда или творог с низким процентом жирности – получится и вкусно, и не тяжело.

«В общем, мой совет: ешьте блины с удовольствием, но выбирайте легкие варианты и следите за порциями. Масленица – это про радость, а не про тяжесть в желудке!» – заключила эксперт.

Детский нутрициолог Юлия Шарапова также призывает заменять обычную муку в блинах на цельнозерновую, чтобы добавить блюду клетчатки. Кроме того, она рекомендует не добавлять в блинное тесто сахар – сладость продукту придаст мука и хорошее масло. Печь блины, по ее мнению, не стоит на калорийных растительных маслах, надо выбрать твердые – например, кокосовое или топленое.

Она также рекомендует не налегать на сладкие или чрезмерно жирные начинки. «А поскольку сами по себе блины пустые по нутриентам (питательным веществам), лучше ограничиться 1–2 блинчиками в день», – говорит эксперт.

«А для любителей экзотических блинов могу порекомендовать заменить пшеничную муку на миндальную, кокосовую или любую другую подобную. Это тоже придаст блюду сладость, но не сделает его вредным», – заключила Шарапова.

С 24 февраля по 2 марта в России празднуют традиционный праздник – Масленицу. Ежегодно ее отмечают в течение недели перед Великим постом. Все эти дни принято лакомиться блинами, которые символизируют восходящее весеннее солнце.

Ранее шеф-повар Владислав Пискунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможные причины, по которым при выпекании блины могут рваться. Он отметил, что если соблюдать рецептуру и правильно их выпекать, то блины будут получаться всегда. А шеф-повар Григорий Малышев рассказал о важности выбора правильной сковороды и объяснил, почему при выпекании блины могут прилипать.