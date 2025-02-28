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FT: Ситибанк перевел клиенту 81 трлн долларов вместо 280 долларов
Американский Ситибанк, принадлежащий Citigroup, по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов вместо 280, что стало известно из внутренней документации банка, сообщила британская газета Financial Times (FT).
Ситибанк, входящий в состав финансового конгломерата Citigroup, по ошибке перечислил своему клиенту 81 трлн долларов вместо ожидаемых 280 долларов, передает ТАСС.
Сообщается, что деньги не покинули пределы банка, и Федеральная резервная система США, а также другие регуляторы были оперативно оповещены о случившемся.
Ошибка возникла в результате цепочки действий двух сотрудников банка, которые не заметили неверную сумму. Она была одобрена на следующий день, но лишь третий специалист, проверивший счета банка, выявил проблему и отменил транзакцию спустя 90 минут после ее совершения. Средства вернулись на исходный счет спустя несколько часов.
В прошлом году в Ситибанк было зафиксировано десять менее значительных инцидентов, связанных с ошибочными переводами на суммы более миллиарда долларов. Подобные ошибки оказывают негативное влияние на репутацию банка и его оценку со стороны регуляторов. В 2024 году Ситибанк уже был оштрафован на 136 млн долларов из-за недостаточного контроля рисков.
Ранее, в 2021 году, банк уже сталкивался с крупным скандалом, когда ошибочно перевел 900 млн долларов кредиторам бренда Revlon вместо 7,8 млн долларов. Тогда банку не удалось отменить перевод и отсудить средства обратно, что привело к крупным штрафам и увольнению генерального директора.
В августе 2022 года Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в России.
На днях Ситибанк, принадлежащий Citigroup, начал информировать клиентов в России о прощении их долгов по кредитам.