FT: Ситибанк перевел клиенту 81 трлн долларов вместо 280 долларов

Tекст: Вера Басилая

Ситибанк, входящий в состав финансового конгломерата Citigroup, по ошибке перечислил своему клиенту 81 трлн долларов вместо ожидаемых 280 долларов, передает ТАСС.

Сообщается, что деньги не покинули пределы банка, и Федеральная резервная система США, а также другие регуляторы были оперативно оповещены о случившемся.

Ошибка возникла в результате цепочки действий двух сотрудников банка, которые не заметили неверную сумму. Она была одобрена на следующий день, но лишь третий специалист, проверивший счета банка, выявил проблему и отменил транзакцию спустя 90 минут после ее совершения. Средства вернулись на исходный счет спустя несколько часов.

В прошлом году в Ситибанк было зафиксировано десять менее значительных инцидентов, связанных с ошибочными переводами на суммы более миллиарда долларов. Подобные ошибки оказывают негативное влияние на репутацию банка и его оценку со стороны регуляторов. В 2024 году Ситибанк уже был оштрафован на 136 млн долларов из-за недостаточного контроля рисков.

Ранее, в 2021 году, банк уже сталкивался с крупным скандалом, когда ошибочно перевел 900 млн долларов кредиторам бренда Revlon вместо 7,8 млн долларов. Тогда банку не удалось отменить перевод и отсудить средства обратно, что привело к крупным штрафам и увольнению генерального директора.

В августе 2022 года Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в России.

На днях Ситибанк, принадлежащий Citigroup, начал информировать клиентов в России о прощении их долгов по кредитам.