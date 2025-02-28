Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
Маск предрек Вэнсу пост президента США
Маск заявил, что Джей Ди Вэнс станет президентом США в будущем
Миллиардер Илон Маск выразил уверенность, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в будущем займет пост главы государства.
Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, выразил мнение о политическом будущем нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса.
Он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Вэнс станет следующим президентом, подчеркнув его исключительные качества: «Самый лучший вице-президент и наш будущий президент».
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что он может баллотироваться на третий срок.