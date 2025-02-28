МВД: В России заблокировали миллионы сим-карт иностранцев

Tекст: Алексей Дегтярев

Меру приняли после проверки более 424 млн номеров в рамках работы Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

С мая по декабрь 2024 года операторы связи верифицировали 22,4 млн номеров, которые использовали 11,2 млн иностранцев.

Новое законодательство, вступающее в силу в начале 2025 года, предусматривает обязательную идентификацию всех номеров и ограничивает количество номеров, выданных одному иностранцу, до десяти. В Роскомнадзоре отметили, что 5,2 млн иностранцев не прошли верификацию, в результате чего 9,5 млн номеров были заблокированы.

По данным Роскомнадзора, ограничения на количество сим-карт у одного пользователя значительно затрудняют работу мошеннических кол-центров за пределами России. Вместе с тем, по наблюдениям специалистов, увеличился интерес злоумышленников к «аренде» или похищению аккаунтов граждан в мессенджерах.

Ранее в МВД предупреждали, что злоумышленники адаптировали мошеннические схемы для студентов, они выдают себя за сотрудников деканатов и студенческих поликлиник.