В Приамурье возбуждено дело после нападения алабая на мальчика

В Приамурье алабай напал на девятилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело

Tекст: Вера Басилая

В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки породы алабай на девятилетнего мальчика, передает ТАСС.

Собака перепрыгнула через забор и напала на мальчика, когда ребенок проходил мимо частного дома. Мальчика спас хозяин животного, но медики диагностировали у него переломы руки. Пострадавший был доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура региона начала проверку инцидента и предъявила исковое заявление о взыскании с владельца алабая компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

В поселке Ромны Амурской области возбудили уголовное дело из-за нападения пса на ребенка.

Ранее суд в Ставрополе принял решение заключить под стражу на два месяца хозяйку собак, которые насмерть загрызли девятилетнюю девочку.

До этого в Сочи собак породы хаски, которые атаковали девятилетнего мальчика по дороге к СНТ, усыпили.

Тем временем в Госдуме предложили увеличить штраф за самовыгул собак.