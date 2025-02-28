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В Приамурье возбуждено дело после нападения алабая на мальчика
В Приамурье алабай напал на девятилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело
В Завитинске Амурской области собака породы алабай напала на девятилетнего мальчика, в результате чего ему диагностировали переломы руки, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Амурской области.
В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки породы алабай на девятилетнего мальчика, передает ТАСС.
Собака перепрыгнула через забор и напала на мальчика, когда ребенок проходил мимо частного дома. Мальчика спас хозяин животного, но медики диагностировали у него переломы руки. Пострадавший был доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи.
Прокуратура региона начала проверку инцидента и предъявила исковое заявление о взыскании с владельца алабая компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
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